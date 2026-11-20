Oleme jõudnud päris kummalisse olukorda: tööotsijad ütlevad, et tööd ei ole võimalik leida, samal ajal kurdavad tööandjad, et pole võimalik leida sobivaid inimesi, kirjutab Äripäeva personalijuht Sigrid Veskioja.
Tellijana saad artiklit lugedes teada:
- miks võrdleb Sigrid Veskioja praegust tööturgu Metsiku Läänega ja milles ta näeb tööotsijate ning tööandjate suurimat vastuolu;
- mille järgi eristab personalijuht läbimõeldud karjääripööret juhuslikust kandideerimisest ja miks tekitavad kõrged palgaootused tööandjas küsimusi.