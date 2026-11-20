Tagasi ST Aasta iduettevõtte Krattworksi edu taga on tugev meeskond ja julgus laieneda Äripäeva TOP Gala 2026 iduettevõtete kategoorias pälvis esikoha Eesti droonitehnoloogia ettevõte Krattworks, kes arendab kaitsevaldkonnale mõeldud droonilahendusi. Ettevõtte tegevjuhi Tõnis Voitka nimetab edu aluseks tugevat meeskonda, järjepidevat tootearendust ja oskust mõista klientide vajadusi. Viimase aastaga on ettevõte laienenud 12 uuele sihtturule ning kasvatanud ka oma meeskonda.

Krattworks tegutseb kaitsetehnoloogia valdkonnas, pakkudes droonilahendusi, mis aitavad klientidel suurendada oma tegevusvõimekust ning valmistuda võimalikult realistlikult lahinguväljal ette tulevateks olukordadeks.

Tootevalikusse kuuluvad nii vaatlusdroonid, mis suudavad navigeerida ka ilma satelliitnavigatsioonita (GNSS), kui ka sihtmärgidroonid, mida kasutatakse lahinguolukordade simuleerimiseks ja väljaõppeks. Lahenduste arendamisel lähtutakse muu hulgas reaalsetest konfliktipiirkondadest saadud kogemustest, et pakkuda klientidele võimalikult realistlikke treeningtingimusi.

“Me pakume oma klientidele droone kui võimekordajat. Meie eesmärk on anda neile võimalikult realistlik väljaõppekogemus, kasutades lahendusi, mille arendamisel on arvesse võetud otse konfliktipiirkondadest saadud õppetunde,” selgitab Krattworksi tegevjuht Tõnis Voitka.

Edu saab alguse meeskonnast ja kliendi vajaduste mõistmisest

Voitka hinnangul on ettevõtte edu taga eelkõige inimesed ning oskus neid ühise eesmärgi nimel juhtida. Sama tähtsaks peab ta aga ka pidevat arengut ja valmisolekut oma seniseid lahendusi parandada.

“Tiim ja selle juhtimine, inimeste motivatsioon ning pidev parendamine on meie edu alus. Küsime alati, millist probleemi me kliendi jaoks lahendame, ja püüame leida ka neid probleeme, mille olemasolu klient ise veel ei pruugi teadvustada,” räägib Voitka.

Olulist rolli mängib tema sõnul ka järjepidev kvaliteediarendus, mille eesmärk on tagada klientidele võimalikult hea kasutuskogemus. Samal ajal on ettevõte panustanud müügi- ja turundusmeeskonna kasvatamisse, mis on aidanud jõuda uute klientideni ning laiendada tegevust ka Euroopast väljapoole.

Viimase aasta võtab Voitka kokku kolme sõnaga: turbulentne, kiire ja kasvav. Krattworksi meeskonnaga on liitunud ligi sada inimest ning ettevõte on jõudnud uute klientide ja sihtturgudeni.

Eriti märkimisväärsne on laienemine 12 uuele sihtturule. Kasvanud on ka ettevõtte rahvusvaheline tuntus, mida kinnitab Voitka sõnul asjaolu, et valdkonna suured peatöövõtjad tunnevad Krattworksi rahvusvahelistel messidel juba ära. “Tunnen uhkust selle üle, et meie tiim on suutnud kasvatada käivet, tuua juurde uusi kliente ja suurendada meie tuntust maailmas. Kõige rohkem olen aga uhke meie inimeste ja nende motivatsiooni üle,” ütleb ta.

Kiire kasvuga on kaasnenud ka vajadus teha pikaajalisi otsuseid. Tegevjuhi sõnul kujuneb ettevõtte 2026. aasta käive 2025. aastaga võrreldes väiksemaks, kuid samal ajal on Krattworks suutnud tugevdada oma positsiooni valitud turusegmendis.

“Oleme oma positsiooni kindlustanud ning tänu sellele on järgmise aasta väljavaade juba palju kindlam ja ennustatavam,” kinnitab Voitka.

Kuidas selgitati välja iduettevõtete edetabeli parim?

Äripäeva iduettevõtete edetabeli koostamisel kasutati viiel majandusnäitajal põhinevat hindamismudelit, mis võimaldab võrrelda erinevas arengufaasis ettevõtteid nende majandustulemuste ja kasvuvõimekuse alusel. Hindamisel võeti arvesse nii ettevõtte tegevuse mahtu ja kasvu kui ka kapitali kaasamise võimet ning tulude ja kulude suhet.

Metoodika lähtub põhimõttest, et eduka iduettevõtte puhul on oluline hinnata mitut näitajat korraga. Kiire kasv näitab ettevõtte arengupotentsiaali, kuid sama tähtsad on ärimudeli toimivus, organisatsiooni areng ja võime oma tegevust rahastada.

Müügitulu kasv

Müügitulu kasvu hinnati aruandeaasta ja sellele eelnenud aasta müügitulu võrdluses. Näitaja peegeldab ettevõtte võimet kasvatada oma toodete või teenuste müüki. Kiire müügitulu kasv annab märku, et ettevõtte pakutava vastu on nõudlus ning ärimudel on leidnud turul kandepinda.

Tegevuskulude maht

Tegevuskulude suurus näitab ettevõtte tegutsemise ulatust ja organisatsiooni mahtu. Suuremad tegevuskulud võivad viidata suuremale meeskonnale, mahukamale arendustegevusele või laiemale äritegevusele.

See näitaja võimaldab arvesse võtta ka varasemas arengufaasis iduettevõtteid, kes veel märkimisväärset müügitulu ei teeni, kuid on juba üles ehitamas oma organisatsiooni ning arendamas tooteid või teenuseid.

Tegevuskulude kasv

Tegevuskulude muutust hinnati aruandeaasta ja sellele eelnenud aasta võrdluses. Kulude kasv võib peegeldada ettevõtte laienemist, meeskonna suurenemist ning investeeringuid arendusse ja uutele turgudele sisenemisse.

Iduettevõtete puhul on see üks võimalus hinnata organisatsiooni kasvutempot ja tegevuse laiendamist.

Aastaga kaasatud omakapital

Hindamisel võeti arvesse ka seda, kui palju on ettevõtte omakapital aasta jooksul suurenenud, arvestades muutuse arvutamisel ka aruandeaasta kasumit pärast tulumaksu.

Näitaja aitab hinnata ettevõtte võimet kaasata oma arenguks kapitali. Investorite kaasamine on iduettevõtte jaoks oluline usaldussignaal, sest näitab valmisolekut panustada ettevõtte tulevikku ja kasvuvõimalustesse.

Tulu ja tegevuskulude suhtarv

Viies näitaja võrdleb ettevõtte tulusid tegevuskuludega. Mida suurem on suhtarv, seda paremini suudab ettevõte oma tegevuskulusid teenitud tuludega katta.

See annab ülevaate ärimudeli majanduslikust toimivusest ning aitab hinnata ettevõtte liikumist kasumlikkuse suunas. Kõrgem suhtarv võib viidata väiksemale vajadusele katta igapäevaseid tegevuskulusid välise rahastusega.

Kõiki viit näitajat analüüsiti koos, et hinnata ettevõtete kasvukiirust, tegutsemise ulatust, laienemisvõimet, kapitali kaasamist ja finantsilist jätkusuutlikkust.

Edetabeli esikoha saavutas ettevõte, kelle tulemused olid hindamismudeli põhjal kõige tugevamad.

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