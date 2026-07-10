Harju Elekter sai Soomes üle 15 miljoni eurose lepingu

Tallinna Vee, LHV, Merko või Harju Elektri asemel võiks investor osta ka mõne suurema välismaise vaste. Valik on lai ja ahvatlev, kuid eksperdid manitsevad, et pelgalt sarnase sektori järgi aktsiaid kõrvutada on ohtlikult lihtsustatud vaade.
Riias Preses Nama Kvartālsi arendav AS PN Project alustab uut tagatud võlakirjaprogrammi emissiooni, pakkudes investoritele 9% tootlust lunastustähtajani. Võlakirjade märkimine kestab 30. septembrist 9. oktoobrini. Võlakirjapakkumine annab investoritele võimaluse investeerida ühte Riia olulisemasse uude A-klassi bürooprojekti.