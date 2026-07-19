Maailma TOP 50 aktsia hulka kuulub vaid kolm Euroopa ettevõtet

USA aktsiaturud liikusid kolmapäeval ülespoole, kui Hollandi kiibitööstusseadmete tootja ASML andis tugeva signaali tehisintellekti nõudluse püsimisest. Samal ajal said investorid kinnitust, et hinnasurve USA majanduses jätkab leevenemist.
Uus börsinädal tuleb investoritele üsna sisukas. Nädala esimesel poolel koondub tähelepanu Wall Streeti suurpankade tulemustele ning USA inflatsioonile. Seejärel võtavad fookuse Euroopa ja Põhjamaade pangad, telekomid ning hiiglased kiibitööstusest.
Eesti investorid märkisid üle kolmandiku võlakirjadest
Preses Nama Kvartālsi arendaja AS PN Project kaasas oma viimase tagatud võlakirjapakkumisega 3,5 miljonit eurot, ületades algse eesmärgi poole miljoni euroga. Kokku emiteeriti 3384 uut võlakirja, millest üle kolmandik märgiti Eesti investorite poolt.