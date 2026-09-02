Fedi sõnumid tõid Wall Streetile kergendust, Broadcom vajus miinusesse

USA aktsiaturud lõpetasid kolmapäevase kauplemispäeva mõõdukas plussis, sest toornafta hinnatõus pidurdus ning Föderaalreservi ametniku väljaütlemised jahutasid turgude hirme intressimäärade kiire tõstmise ees. Meeleolu varjutas aga kiibihiid Broadcom, mille aktsia vajus järelkauplemisel ligi 6 protsenti miinusesse.
Tellijana saad artiklit lugedes teada:
- miks rahustas John Williamsi sõnum investoreid ja mida see võib tähendada Fedi järgmiste sammude jaoks;
- kuidas mõjutasid nafta hind ja nõrk ADP tööturuandmestik Wall Streeti päeva suurimat meeleolupööret;