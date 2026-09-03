Investorid tormasid Muski aktsiaid ostma: Tesla ja SpaceX kerkisid ligi 7%
Tesla aktsia kerkis neljapäeval 7%, sest investorite ootusärevus kasvas enne ettevõtte õhtul toimuvat Cybercabi esitlust. Elektriautotootja kavatseb üritusel esitleda oma autonoomse robotakso tootmisversiooni.
Lords LB Asset Managementi hallatav ja fondiosakuid avalikult pakkuv Baltic Core Property Fund kavandab ärihoonete Artery ning K29 omandamist vastavalt 6- ja 7-protsendilise tootlusega. Fondijuht Marius Žemaitis selgitab, mida see investori jaoks tähendab ja kuidas pannakse paika objektide ostuhind.