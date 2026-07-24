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Hirmuäratav ei-mees Charlie Munger: ärge lugege prognoose, see on ettevõtete müüginipp

Ehk ärge olge nagu ühejalgne mees jalaga tagumikku löömise võistlusel, õpetab värskelt eesti keeles ilmunud „Vaese Charlie almanahhis” Charlie Munger, Warren Buffetti kauaaegne äripartner, keda Buffett „hirmuäratavaks ei-meheks” kutsus.

Charlie Munger, Warren Buffetti kauaaegne äripartner, õpetab eesti keeles ilmunud raamatus „Vaese Charlie almanahh”, et investor peaks vältima ettevõtete ja investeerimispankade prognoose ning tegema oma analüüsi ise. Munger rõhutab, et edu võti on osta häid ettevõtteid ja hoida neid kaua, mitte jahtida odavaid aktsiaid. Raamat käsitleb lisaks investeerimisele ka psühholoogiat, juhtimist ja otsustamist ning annab nõu ka ettevõtte ülesehitamiseks.

Berkshire Hathaway endine aseesimees Charlie Munger lasi põhja enamiku investeerimisideid, öeldes ei.
  • Berkshire Hathaway endine aseesimees Charlie Munger lasi põhja enamiku investeerimisideid, öeldes ei.
  • Foto: AP/Scanpix
Seda tegi Buffett muidugi seepärast, et Munger lasi põhja enamiku investeerimisideid, öeldes ei. Need eid teenisid aga valdusfirma Berkshire Hathaway huve hästi, sest nende vahele sattunud harvad jahhid on osutunud suurepärasteks investeeringuteks.
„Vaese Charlie almanahh” ei ole investeerimisraamat. Tegelikult ütlen ma seda lihtsalt selleks, et need, kes järjekordset investeerimisraamatut lugeda ei taha või ei viitsi, seda käest ei paneks. See ikkagi on mõnevõrra investeerimisest, aga mitte ainult – see on samapalju või enamgi raamat psühholoogiast, juhtimisest, õpetamisest ja paljust muust.
„Mul pole midagi lisada”
Täpselt nagu oma iidol Benjamin Franklin, kes oma raamatus pealkirjaga „Vaese Richardi almanahh” jagas ajatut tarkust ja õpetussõnu igalt elualalt, milles ta pädev oli (ja neid oli üksjagu), teeb seda ka Charlie Munger. Ja ehkki ta väidab raamatu alguses, et teab väga vähestest asjadest midagi, on juba teose poole peal selge, et see ikka nii ei ole küll.
„Omanda maist tarkust ja kohanda vastavalt oma käitumist. Kui su uus käitumine teeb sind ajutiselt omasuguste seas veidi ebapopulaarseks… siis käigu nad põrgusse,” ütleb autor alguses. Seda maist tarkust omandas kolm aastat tagasi 99aastasena manalateele läinud Munger üksjagu ja seda on raamatus ka näha.
Mungeri raamatust suurema osa moodustavad kõned, mida ta on pidanud. Neid ei ole palju, aga need on pikad ja põhjalikud. Kui Warren Buffetti kõrval Berkshire Hathaway aastakoosolekul on Munger lasknud Buffettil rääkida ning poetanud iga kord tolle tiraadi lõppu: „Mul pole midagi lisada”, siis raamat näitab, et tegelikult on tal rääkida palju.
Muu hulgas saab lugeja ka investeerimisnõu. Ei, Munger ei ütle, millist aktsiat osta, ta isegi ei ütle, millist sektorit osta, ega seda, kuidas ja millal osta ja müüa. Tema investeerimisnõu on hoopis teistlaadi, aga samavõrd asjakohane. Üks tsitaat:
„Tahame paigutada suuri summasid sinna, kus me ei pea rohkem midagi otsustama. Kui sa ostad midagi sellepärast, et see on alahinnatud, siis pead mõtlema oma investeeringu müümisele, kui see läheneb su arvutuse kohaselt oma sisemisele väärtusele. See on raske. Aga kui sul õnnestub osta paar suurepärast ettevõtet, siis edasi võid lihtsalt niisama istuda. See on hea.”
Ja veel: „Kui ettevõte teenib kapitalilt 40 aasta jooksul 6 protsenti aastas ja te hoiate seda ettevõtet 40 aastat, siis ei ole teil oodata 6 protsendist väga erinevat tootlust, isegi kui te algselt ostsite aktsiat suure allahindlusega. Seevastu, kui ettevõte teenib kapitalilt 20–30 aasta jooksul 18 protsenti, siis isegi algselt pealtnäha kalli hinna eest aktsiat ostes saate lõpuks ikka pagana hea tulemuse. Nii et nõks on selles, et tuleb osta paremaid ettevõtteid.”
Ehk samad mõtted, mida ta on selgitanud kui enda ja Buffetti edasiarendusi väärtusinvesteerimisele alusepanija Benjamin Grahami mõtteist: miks osta keskpärast ettevõtet suurepärase hinnaga, kui võib osta suurepärast ettevõtet keskpärase hinnaga ja hoida seda lõputult. Selliseid ettevõtteid Berkshire’i portfellis on Geico ja Coca-Cola ning nagu minu portfellis on Apple, Microsoft ja loomulikult Berkshire.
Üks ta kõnedest on selline, kus ta räägib, millist nõu annaks ta Coca-Cola esimesele investorile, väljamõeldud magnaadile nimega Glotz, ja kuidas ehitada äri üles nii, et sellest saab 2034. aastaks triljoni dollari firma. See on tõeline ettevõtte rajaja aabitsatekst, ehkki ise kurdab ta järelsõnas, et seda ei mõisteta piisavalt.

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„Üks nõuanne: ärge ostke”
Omamoodi investeerimisnõuanne on samuti ta soovitus mitte lugeda prognoose, millega ettevõtted end investoreile maha müüa üritavad. „Mina prognoose ei kasuta. Ma ei lase neid inimestel mulle teha, sest ma ei taha laua taga oksele hakata,” märgib ta.
„Ometi näen neid kogu aeg väga rumalal moel tehtavat ja paljud usuvadki nendesse, ükskõik kui rumalad need prognoosid poleks. Ameerikas on see efektiivne müüginipp, et pannakse lauale rumal prognoos. Kui oled investeerimispankur, siis on see lausa kunstivorm. Nende prognoose ma samuti ei loe. Ükskord ostsime Warreniga ettevõtte ja müüja oli lasknud investeerimispangal suure analüüsi teha. Me lihtsalt lükkasime selle kõrvale nagu haige korjuse. Ta ütles: „Me maksime selle eest kaks miljonit dollarit.” Mina ütlesin: „Me ei kasuta neid. Ei vaata kunagi.””
Kui vaadata, kui roosilisi ja kaunisõnalisi prognoose on esitlenud mõnigi Tallinna börsi alternatiivnimekirja tulnud ettevõte (ja kindlasti nende eest samuti väga palju raha maksnud), jõuab Mungeri mõte pärale. Investoril on mõttekam teha omaenda analüüs selle kohta, kuhu ettevõte edeneda võib, kui usaldada pimesi reklaamprospekti.
“Õigupoolest, millal iganes keegi pakub teile midagi suure vahendustasu ja 200-leheküljelise prospektiga, ärge ostke,” soovitab ta teisalt, rääkides, miks tema ja Buffett pole maksuoptimeerijate õnge läinud. “Meie maksame makse. Ja meil on seni läinud päris hästi. Millal iganes keegi teile siitpeale edasises elus maksuoptimeerimist müüb, on minu nõuanne teile: ärge ostke,” sõnab ta.
Lühike väljavõte Charlie Mungeri „Investeerimispõhimõtete kontrollnimekirjast”
- Hoidu asjaajamisest inimestega, kelle iseloom on küsitav.
- Nõua võetud riski eest korralikku kompensatsiooni.
- Püsi selgesti määratletud kompetentsuse piirides.
- Ennekõike ära lollita iseennast ja pea meeles, et sind on ülimalt lihtne lollitada.
- Hinnast lahus tee kindlaks väärtus, aktiivsusest lahus edasiminek, suurusest lahus rikkus.
- Analüüsi ettevõtet, mitte turgu, makromajandust või väärtpaberit.
- Väldi ebavajalikke tehingutasusid ja hinnavõngete kulu. Ära kunagi tegutse lihtsalt sellepärast, et midagi teha.
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Senise presidendi üllatusvõit vallandas Brasiilia börsidel müügilaine
Uudised
  • 26.10.26, 10:46
Vasakpoolse Lula võit Brasiilia presidendivalimistel paneb põntsu Trumpi plaanile
Arvamused
  • 26.10.26, 10:45
Tõnu Mertsina: kas tehisarusse investeeritakse liiga palju?
Saated
  • 26.10.26, 09:46
Kaius Kiivramees: väikeste andmekeskuste rahastamisraskused ähvardavad turge doominoefektiga
Börsiuudised
  • 26.10.26, 09:34
Musk: AI-andmekeskustel läheb elu keeruliseks
  • POLIITREKLAAM
Poliitreklaam
  • 26.10.26, 09:14
RKIKi probleemsed hanked tõstatavad küsimuse: kes kontrollib kontrollijat?
POLIITREKLAAM Tellija: Eurosec OÜ. Seotud seadusandlik algatus: riigihangete seaduse ja avaliku teabe seaduse muutmine.
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