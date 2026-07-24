Hirmuäratav ei-mees Charlie Munger: ärge lugege prognoose, see on ettevõtete müüginipp

Täpselt nagu oma iidol Benjamin Franklin, kes oma raamatus pealkirjaga „Vaese Richardi almanahh” jagas ajatut tarkust ja õpetussõnu igalt elualalt, milles ta pädev oli (ja neid oli üksjagu), teeb seda ka Charlie Munger. Ja ehkki ta väidab raamatu alguses, et teab väga vähestest asjadest midagi, on juba teose poole peal selge, et see ikka nii ei ole küll.

„Omanda maist tarkust ja kohanda vastavalt oma käitumist. Kui su uus käitumine teeb sind ajutiselt omasuguste seas veidi ebapopulaarseks… siis käigu nad põrgusse,” ütleb autor alguses. Seda maist tarkust omandas kolm aastat tagasi 99aastasena manalateele läinud Munger üksjagu ja seda on raamatus ka näha.

Mungeri raamatust suurema osa moodustavad kõned, mida ta on pidanud. Neid ei ole palju, aga need on pikad ja põhjalikud. Kui Warren Buffetti kõrval Berkshire Hathaway aastakoosolekul on Munger lasknud Buffettil rääkida ning poetanud iga kord tolle tiraadi lõppu: „Mul pole midagi lisada”, siis raamat näitab, et tegelikult on tal rääkida palju.

Muu hulgas saab lugeja ka investeerimisnõu. Ei, Munger ei ütle, millist aktsiat osta, ta isegi ei ütle, millist sektorit osta, ega seda, kuidas ja millal osta ja müüa. Tema investeerimisnõu on hoopis teistlaadi, aga samavõrd asjakohane. Üks tsitaat:

„Tahame paigutada suuri summasid sinna, kus me ei pea rohkem midagi otsustama. Kui sa ostad midagi sellepärast, et see on alahinnatud, siis pead mõtlema oma investeeringu müümisele, kui see läheneb su arvutuse kohaselt oma sisemisele väärtusele. See on raske. Aga kui sul õnnestub osta paar suurepärast ettevõtet, siis edasi võid lihtsalt niisama istuda. See on hea.”

Ja veel: „Kui ettevõte teenib kapitalilt 40 aasta jooksul 6 protsenti aastas ja te hoiate seda ettevõtet 40 aastat, siis ei ole teil oodata 6 protsendist väga erinevat tootlust, isegi kui te algselt ostsite aktsiat suure allahindlusega. Seevastu, kui ettevõte teenib kapitalilt 20–30 aasta jooksul 18 protsenti, siis isegi algselt pealtnäha kalli hinna eest aktsiat ostes saate lõpuks ikka pagana hea tulemuse. Nii et nõks on selles, et tuleb osta paremaid ettevõtteid.”

Ehk samad mõtted, mida ta on selgitanud kui enda ja Buffetti edasiarendusi väärtusinvesteerimisele alusepanija Benjamin Grahami mõtteist: miks osta keskpärast ettevõtet suurepärase hinnaga, kui võib osta suurepärast ettevõtet keskpärase hinnaga ja hoida seda lõputult. Selliseid ettevõtteid Berkshire’i portfellis on Geico ja Coca-Cola ning nagu minu portfellis on Apple, Microsoft ja loomulikult Berkshire.

Üks ta kõnedest on selline, kus ta räägib, millist nõu annaks ta Coca-Cola esimesele investorile, väljamõeldud magnaadile nimega Glotz, ja kuidas ehitada äri üles nii, et sellest saab 2034. aastaks triljoni dollari firma. See on tõeline ettevõtte rajaja aabitsatekst, ehkki ise kurdab ta järelsõnas, et seda ei mõisteta piisavalt.