Pensionifondide võrdlemine muutub uuest aastast läbipaistvamaks

Alates järgmisest aastast on pensionikogujatel lihtsam fondide tingimusi kõrvutada. Lisaks tootlusele, tasudele ja riskitasemele saab muudetud eelnõu järgi võrrelda ka fondide Eesti investeeringute osakaalu.
Tellijana saad artiklit lugedes teada:
- kuidas muudab uus tabel pensionifondide võrdlemise pensionikoguja jaoks senisest selgemaks ja mida näitab see Eesti investeeringute kohta;
- milliseid uusi võimalusi ja riske toovad fondidele laenuandmise, likviidsuse juhtimise ja konservatiivsete fondide reeglite muudatused.