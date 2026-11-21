Paljud kurnatud lähedased ei suuda enam oma dementsusega lähedaste eest ise hoolitseda, samal ajal ütlevad hooldekodud keerulistele klientidele lepinguid üles. Poliitikute sõnul näitab olukord, et hooldereform vajab korrigeerimist ning riik peab rohkem panustama koduteenuste arendamisesse.
Tellijana saad artiklit lugedes teada:
- miks peavad poliitikud hooldereformi nüüd parandamist vajavaks ja milliseid muudatusi pakuvad Marja-Liisa Veiser-Västrik ning Signe Riisalo
- kuidas peaks riik ja omavalitsused dementsusega eakate ning nende perede toetamiseks ümber korraldama hooldekodude järelevalve ja koduteenused.