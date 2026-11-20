USA finantsjärelevalve uurimine paiskas Nvidia aktsia vabalangusesse
Paanika börsidel
Kiibitootja Nvidia aktsia on reedel kukkunud ligikaudu 12%, liikudes halvima kauplemispäeva suunas alates 2025. aasta jaanuaris toimunud DeepSeeki põhjustatud müügilainest. See omakorda vedas kõvasti allapoole USA suurindekseid.
Anthropic aktsia langes teise börsipäeva alguses üle 8%, süvendades investorite kartusi tehisintellektisektori väljavaadete pärast. Langusega läksid kaasa ka USA peamised aktsiaindeksid Nasdaq ja S&P 500.
Mäluseadmete tootja Sandisk viis neljapäeval lõpule aktsiate jagamise, mille tulemusena muutub ühe aktsia hind senisest kaheksa korda väiksemaks. Samal ajal tõmbab investorite tähelepanu mälukiipide hinna languse võimalus, mis võib mõjutada ettevõtte kasumlikkust.
Leedu hoonete hoolduse, inseneri- ja tehnoloogialahenduste kontsern Civinity alustas uue võlakirjaemissiooni avalikku pakkumist, millega soovib kaasata kuni 8 miljonit eurot, eesmärgiga laiendada äritegevust Eestis ja rahastada kokku kolme ettevõtte omandamist.