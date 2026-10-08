USA börsid alustasid päeva langusega, inflatsioonimured taas fookuses

Tehisintellekti buum lennutas maailma suurima kiibitootja Taiwan Semiconductor Manufacturing kvartalikäibe rekordilise 46,7 miljardi dollarini. Aastaga 50 protsenti kasvanud müük ületas ka analüütikute ootusi.
Alates järgmisest aastast on pensionikogujatel lihtsam fondide tingimusi kõrvutada. Lisaks tootlusele, tasudele ja riskitasemele saab muudetud eelnõu järgi võrrelda ka fondide Eesti investeeringute osakaalu.
Septembris tuli Meta lagedale erinevate tarbijale suunatud toodetega, mille läbi tehisintellekt jõuaks inimeste igapäevaellu. See andis Meta aktsiale hoogu, kuid prille tootva Prantsuse firma aktsia leiab ennast aina sügavamates põhjades.
AS PN Projecti tagatud võlakirju saab märkida 9. oktoobrini
Veel reede pärastlõunani on investoritel aega märkida AS PN Projecti tagatud võlakirju, millega rahastatakse praeguseks ligikaudu 90% ulatuses valminud Riia A-klassi bürooarendust. Preses Nama Kvartālsi hoonesse kolivad esimesed üürnikud 2027. aasta jaanuaris ning üürilepingud on sõlmitud muu hulgas OP Banki, Deloitte’i ja teiste juhtivate ettevõtetega.