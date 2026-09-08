Tõnn Talpsepp: väikese kapitaliga investor peaks optsioonidest eemale hoidma

Balti börsil leidub tugevaid ettevõtteid, kuid hea firma ei tähenda automaatselt head investeeringut, sealjuures saavad määravaks kasvuväljavaade ja riskid, rääkis Avaroni vanemanalüütik ja portfellihaldur Silver Schmeiman.
BDO Eesti juhi Sulev Luiga sõnul ei ole jätkusuutlikkus mööduv trend, vaid muutub konkurentsis püsimisel üha olulisemaks. Seetõttu arvestab BDO Eesti oma otsustes järjest enam ESG-teemadega, mille elluviimisel on oluline roll ka tehnoloogiapartner Telial. Telia lahendused aitavad BDO-l tagada turvalise kaugtöö, hallata seadmete elutsüklit ja suunata tööjaamu Green IT abil teisele ringile.