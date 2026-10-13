Pensionisääste paisutas tugevam dollar. “Pika horisondiga koguja jaoks lühiajaline müra”

Indeksipensionifondid on sel aastal taas tootluse poolest esirinnas, edestades esmapilgul isegi suuri Euroopa ja USA aktsiaindekseid. On põhjust rõõmustada, teisalt mängivad siin oma rolli lihtsalt valuutaturu keerdkäigud.
Tellijana saad artiklit lugedes teada:
- miks näivad indeksipensionifondid tänavu aktsiaindekseid edestavat ja kui suur osa sellest tuleb tegelikult dollari tugevnemisest;
- mida ütlevad Tõnu Pekk, Erko Rebane ja Pertti Rahnel selle kohta, kas valuutariski maandamine aitaks või võiks investorile hoopis vastu töötada.