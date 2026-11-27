Investeerimispanga Goldman Sachsi hinnangul on riskifondid turu volatiilsuse suurenemise tõttu oma aktsiapositsioone kärpinud, samal ajal kui pikaajalise investeerimishorisondiga investorid püsivad aktsiaturul edasi, vahendab Business Insider.

Tellijana saad artiklit lugedes teada: miks Goldman Sachsi hinnangul riskifondid tururallist veel osa võtta ei taha ja kuidas Vincent Lin seda põhjendab;

mida näitab lõhe kiire ja aeglase raha vahel ning millal võivad investorid aktsiaid taas agressiivsemalt ostma hakata.