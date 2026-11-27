Niin toob näite ka nn esimese päeva poliisist: kahju on tegelikult toimunud enne kindlustuslepingu sõlmimist, kuid sellest teatatakse alles pärast poliisi jõustumist. „Näiteks oli veetoru korteris katki läinud ajal, kui kodukindlustust veel ei olnud. Inimene lasi veidi aega mööda, sõlmis siis kindlustuslepingu ja teatas kahjust alles pärast seda. Rangelt võttes on ka see kindlustuskelmus,“ selgitab ta.

Kindlustuspettused ei puuduta üksnes eraisikuid. Ettevõtete puhul toovad Niin ja Tamberg näidetena välja põlengud ja vargused, mille puhul võidakse suurendada väidetavalt hävinud või varastatud vara hulka ja väärtust. Mõnel juhul ei ole kahju hüvitamiseks esitatud esemed sündmuskohal olnudki. Viimastel aastatel on rohkem esile kerkinud ka tööandja tervisekindlustusega seotud pettused, mille puhul võidakse manipuleerida ravikulude või osutatud teenuste andmetega.

Tehisaru teeb petmise lihtsamaks, aga aitab ka pettusi avastada

Tehisaru lihtsustab nii dokumentide võltsimist kui ka pettuste tuvastamist. Tambergi sõnul võib arve muutmine või täiesti uue arve loomine võtta AI abil vaid mõne minuti. „Igast asjast jääb kuskile mingi jälg. Ainukene küsimus on see, kuidas see jälg üles leida,“ ütleb Tamberg.

Tehisaru kasutamine tõstatab ka uusi vastutusega seotud küsimusi. Mis saab näiteks siis, kui ettevõtte AI-agent saadab kindlustusandjale ebaõige kahjuteate, kuigi ettevõte pole talle sellist käsku andnud? Niine hinnangul ei pruugi sellisel juhul olla tegemist kindlustuskelmusega, sest karistusõigusliku teo jaoks vajalik tahtlus võib puududa. „Ma möönaks rohkem tahtlust olukorras, kus agenti on instrueeritud viisil, mille puhul võiks öelda, et see on ainult aja küsimus, millal ta sellise triki ära teeb,“ selgitab ta.

Ühe võimaliku olukorrana toob Niin välja AI-agendi, kellele antakse ülesanne olla võimalikult kuluefektiivne. Kui agent hakkab selle eesmärgi nimel valeandmeid esitama või vajalikku infot esitamata jätma, tekib küsimus, kuivõrd saab tahtlust seostada talle antud juhistega. Niine hinnangul ei pruugi tänaste teadmiste juures sellest veel tahtluse tuvastamiseks piisata, kuid tulevikus võib hinnang olla teistsugune.

Varasem pettus võib raskendada uue kindlustuse saamist

Kindlustuspettuse uurimine algab sageli ebakõlast kahjujuhtumi asjaoludes. Tamberg toob näiteks olukorra, kus veekahju on väidetavalt toimunud köögis, kuid märg on hoopis elutuba. Juhtunu kontrollimiseks kasutatakse muu hulgas turvakaamerate salvestisi, avalikest allikatest pärinevat infot ehk OSINTi, sõidukite EDR-andmeid ja ekspertiise.

Ka korduvad väiksemad pettused ei pruugi märkamatuks jääda: aja jooksul võib juhtumitest kujuneda muster, mis annab kindlustusandjale põhjust neid lähemalt uurida. „Ei maksa arvata, et kindlustusseltsid on lollid. Kindlustusseltsidel on väga palju vahendeid, viise ja erinevaid metoodikaid, kuidas läheneda ja pettureid kinni püüda,“ rõhutab Niin.

Niine hinnangul ei pruugi inimesed kindlustuspettuse võimalikke tagajärgi päris täpselt teadvustada ning lähtuvad mõnikord suhtumisest „proovime ja vaatame, mis saab“. Avastatud kindlustuspettuse kõige vahetum tagajärg võib olla lihtne: kindlustusandja keeldub hüvitise maksmisest. Tõsisem tagajärg võib olla kriminaalmenetlus ja sellele järgnev karistus. Samuti võivad varasemad pettused muuta tulevikus kindlustuse saamise keerulisemaks ning mõjutada ka kindlustuse hinda. See võib piirata teisigi võimalusi, sest näiteks kinnisvaralaenu saamise eelduseks võib olla vara kindlustamine.