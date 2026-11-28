Kui Kristjan ja Kärt Liivamäe kümneaastane poeg teenis laadal vahvleid müües raha, lubas ema iga säästetud ja investeeritud euro kõrvale panna teise juurde. Kokkulepe pani kulutada tahtnud lapse kohe oma valikut kaaluma, rääkis investorist ema Kärt Liivamägi.
Tellijana saad artiklit lugedes teada:
- millise lihtsa kokkuleppega suunasid Kristjan ja Kärt Liivamägi oma poja teenitud raha kohe kulutamise asemel säästma;
- kuidas kommenteerib Kristjan Liivamägi laste rahatarkuse õpetamist nii kodus kui ka koolis ning millised teemad jäävad tema hinnangul seni tagaplaanile.