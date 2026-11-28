Toidupetturite vastases haarangus konfiskeeriti 79 miljoni euro eest kaupa, sularaha ja relvi
Europoli ja INTERPOLi juhitud rahvusvahelises operatsioonis konfiskeeriti üle 79 miljoni euro eest võltsitud ja nõuetele mittevastavat toitu. Enim rikkumisi tuvastati lihatoodete, alkoholi ning puu- ja köögiviljade puhul.
Venemaa organiseeritud kuritegevus peseb Rootsis raha tööstuslikus mahus, märgib värskes raportis Rootsi finantspolitsei. Kahtlaste rahavoogude kaardistuses kerkib korduvalt esile Leedu panganduse uustulnuk Revolut.
Äripäeva uuriv ajakirjanik Kristel Härma kirjeldas raadiosaates “Luubi all“, kuidas kasutajatele esialgsetel hinnangutel 80 miljoni euro suuruse kahju tekitanud Zondacrypto asutajat nähti viimati 2022. aastal ühes bensiinijaamas, kuid nüüd väidab krüptoplatvormi juht, et koos asutajaga läks kaduma ka privaatvõtmed külmale krüptorahakotile.
Õiguskantsler peab justiits- ja digiministeeriumi kavandatavat kriminaaltulu konfiskeerimise reformi puudulikult analüüsituks ning hoiatab, et võimalus võtta inimeselt vara ära süüdimõistva kohtuotsuseta võib minna põhiseadusega vastuollu. Prokuratuur tahaks samal ajal võimu veel juurdegi saada.
Juhtkonna või meeskonna ühine päev ei muutu tulemuslikuks pelgalt seetõttu, et see toimub kontorist eemal. Kui eesmärk, osalejad ja töövorm jäävad läbi mõtlemata, võib ka hea koht olla lihtsalt tore väljasõit. Millal aga vajab meeskond päriselt aega ühisteks otsusteks, üksteise kuulamiseks ja suure pildi vaatamiseks?