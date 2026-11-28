Ehitada raudtee valmis Pärnuni ja kasutada seda Elroni rongidega, mis sõidavad riigi lääne- ja idaosa vahel, loobuda elektrifitseerimisest ning mitte mõelda ühendusele Läti ja Poolaga seni, kuni Eesti eelarves pole ülejääki – sellise Rail Balticu programmi pakkus välja Skinest Grupi juht Oleg Ossinovski.
Tellijana saad artiklit lugedes teada:
- millise samm-sammulise alternatiivse plaani pakub Oleg Ossinovski Rail Balticu praeguse lahenduse asemel;
- kuidas põhjendab Oleg Ossinovski väidet, et Rail Balticust võib saada Eestile kulukas võlaauk.