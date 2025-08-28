Äripäev
  • OMX Baltic0,08%296,19
  • OMX Riga0,12%919,6
  • OMX Tallinn0,04%2 019,22
  • OMX Vilnius0,35%1 225,67
  • S&P 5000,32%6 501,86
  • DOW 300,16%45 636,9
  • Nasdaq 0,53%21 705,16
  • FTSE 100−0,42%9 216,82
  • Nikkei 225−0,43%42 642,97
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,16
  • EUR/RUB0,00%93,87
  29.08.25, 06:00

Maksud alla? Muidugi. Tühja sest poliitilisest kalastamisest

Kui valitsus leiab võimaluse makse langetada, võiks seda igal juhul teha, kirjutab Äripäev juhtkirjas.
Maksud alla? Muidugi. Tühja sest poliitilisest kalastamisest
  Foto: Anti Veermaa
Kaamos Kinnisvara rajab Veskiposti tänavale kümnekorruselise ärihoone, mis jääb pronkssõdurist üle tee. Üürileping Eesti Energiaga sõlmiti 9. mail.
Uudised
  • 28.08.25, 06:00
Vana üürileandja kaebas Eesti Energia tuttuue peakontori lepingu kohtusse
Pereettevõtete TOPi võitja kasvatas aastaga kasumit pea 50 miljonit
Uudised
  • 28.08.25, 18:37
Pereettevõtete TOPi võitja kasvatas aastaga kasumit pea 50 miljonit
Tabelis üle 400 perefirma
Nvidia peakorter.
Börsiuudised
  • 28.08.25, 00:58
Nvidia tulemused valmistasid Wall Streetile mõningase pettumuse
Eesti Vabariigi suursaadik Kasahstanis Jaap Ora tuli lõbusalt väljakutsega kaasa: tutvustada Kasashstani ajakirjanik Linda Eensaarele kui võimalikku (äri)kavaleri.
Uudised
  • 28.08.25, 16:15
Kuramaaž alaku. Wise’i kontoris õpetasid saadikud välismaiseid partnereid ära võluma
„Ära ghost’i Kasahstani.“
Toidutööstuse Atria Eesti tegevdirektori Meelis Laande sõnul on EKSEKO farmis avastatud seakatku mõju väga-väga pikaajaline.
Uudised
  • 28.08.25, 12:51
Konkurent Eesti suurimas sigalas avastatud katkust: “Eesti sealihaga on nüüd olukord halb. See on fakt”
Lisatud ministri kommentaar
Rootsi investor ja raamatute autor Marcus Hernhag börsil hooajalisi mõjusid väga ei vaata, kuid siiski võib sügis tema hinnangul olla talvest veidi ebastabiilsem.
Börsiuudised
  • 27.08.25, 13:44
„See on tulevane dividenditäht“ – Rootsi investor avalikustab oma värskeimad ideed
Olukorras, kus ühtegi tugevat argumenti Ignitis grupi börsilt ära viimiseks pole, ei pea ma seda ka mõistlikuks.
Investor Toomas
  • 28.08.25, 16:27
Leedu, ära rebi mult Ignitise aktsiaid käest
Maksud alla? Muidugi. Tühja sest poliitilisest kalastamisest
