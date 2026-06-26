Ministrid peaksid roheteemades teistsugust eeskuju andma

Eestil on aeg loobuda rohe- ja kliimateemades Euroopas ankruna pilla-palla järel lohisemisest, see muutub meile endile üha kahjulikumaks. Eeskuju peaksid näitama peaminister Kristen Michal ning energeetika- ja keskkonnaminister Andres Sutt, kirjutab Äripäev juhtkirjas.

Hea lugeja! See siin on alles sisuka loo esimene lõik. Kui sa oleks tellija, saaksid seda artiklit lugedes teada: miks peab Äripäev Eesti senist rohe- ja kliimapoliitikat Euroopas kahjulikult tõrksaks;

kuidas võib peaminister Kristen Michali ja minister Andres Suti hoiak mõjutada Eesti raha ja läbirääkimisjõudu;