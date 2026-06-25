Euroopaga sõdimine ähvardab Eesti kodude renoveerimisest üle 100 miljoni viia

Kui Eesti tahtmine peaks läbi minema ja kvoodikaubanduse teine osa ehk ETS 2 tühistatakse, jääme ilma kuni 186 miljonist eurost, millest enamik kuluks kortermajade renoveerimisele mõeldud ligi miljardieurosele toetusele.

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artiklit lugedes teada: miks võib Eesti soov ETS 2 tühistada või edasi lükata võtta kortermajade renoveerimiselt kuni 186 miljonit eurot;

kuidas kommenteerib kliimaministeeriumi Laura Remmelgas riski, et euroraha kaob koos ETS 2 ära jätmisega;