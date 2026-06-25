Ajakirjanik Euroopa Liidu uuest heitmekvootide süsteemist: Eestil oleks mõistlik ETS2 vastu võtta
“Eestil oleks mõistlik vastu võtta Euroopa Liidu uus heitmekvootide süsteem ETS2, sest selle tühistamine jätaks riigi ilma märkimisväärsest toetusrahast,” ütles Äripäeva ajakirjanik Karmen Laur hommikuprogrammis.
Kui Eesti tahtmine peaks läbi minema ja kvoodikaubanduse teine osa ehk ETS 2 tühistatakse, jääme ilma kuni 186 miljonist eurost, millest enamik kuluks kortermajade renoveerimisele mõeldud ligi miljardieurosele toetusele.
Sügis toob paljud meist tagasi tuttavasse rütmi - puhkuste aeg saab läbi, kontorid täituvad taas ning tööpäevad kolivad tagasi laua taha. Just nüüd on hea aeg vaadata värske pilguga üle ka koht, kus veedame suure osa oma päevast.