Kuidas teada, et sinu karjäär on õigel teel?

Igapäevane tööelu võib muutuda ärevaks ning sellises olukorras on raske oma pikaajalistel karjäärieesmärkidel silma peal hoida, kirjutab CNBC.

Selleks, et oma progressi jälgida, peaksid iga kuue kuu tagant endalt küsima – kas ma teen sama asja, mida ma tegin kuus kuud tagasi?

Kui vastus on jah, siis võib-olla on aeg asju muuta, ütleb PayPali rahvusvaheliste turgude asepresident Rohan Mahadevan. Ta küsib endalt ja oma töötajatelt seda küsimust kaks korda aastas. See aitab kindlaks teha, kas tema ise ja töötajad on õigel teel.

„Iga kuue kuu tagant vaatan ma üle, mida me teeme. Ma küsin – kas me teeme sama asju, mida kuus kuud tagasi? Kui vastus on jah, siis me pole piisavalt asju muutnud,“ ütles Mahadevan CNBC-le.

„Märkimisväärne on ka asjaolu, et turg ja maailm meie ümber muutub väga kiiresti. Minu põhimõte on, et iga kuue kuu tagant teeme 30 protsenti tööst teisiti.“

Muidugi ei tähenda see, et pead iga poolaasta tagant suuri muutusi tegema. Olenevalt organisatsiooni suurusest võib muutuste tegemiseks vaja minna ka üks või kaks aastat. Kui sa oled ametiredelil küllaltki madalal, siis sa ei pruugi näha, kuidas sinu töö ettevõtte strateegiat üldse mõjutab.

Kõige tähtsam on teha aga muudatusi, mis aitavad sul oma sektori arenguga kaasas käia ja juurde õppida, ütleb Mahadevan. Nende muutuste hulka võivad kuuluda probleemidele teise nurga alt lähenemine, uute oskuste omandamine või teistsuguste inimestega suhtlemine.

Kas aeg on asju muuta?

Kui sa tunned, et oled vastu seina jooksnud, siis võib põhjus peituda ka tööandjas. Osad tööandjad ei pruugi sulle piisavalt palju võimalusi pakkuda. Mahadevan on töötanud PayPalis juba 14 aastat ning kokku on ta töötanud kaheksal erineval ametikohal – olgu selleks ettevõtte poliitika kujundamine, riskide juhtimine või regioonide juhtimine. Muuhulgas on ta juhtinud Ladina-Ameerika ja Aasia-Okeaania regioone.

„Kui ökosüsteem võimaldab sul väga kiiresti õppida, siis on hea selles ökosüsteemis ka püsida. Tähtis on, et sa arendad ennast ning suudad iga 2-3 aasta pärast kaks korda rohkem asju korda saata,“ rääkis ta.

Vahepeal on kõige parem otsus ettevõttest üldse lahkuda. Kui töökohas uusi väljakutseid ei pakuta, siis võib olla kõige kasulikum otsida uus tööandja, ütles Mahadevan, kellel on astrofüüsikas doktorikraad.

Samas tuleks kindlaks teha, et võtad otsuse vastu õigetel põhjustel, lisas ta. Kui su karjäär on stagneerunud kolleegidega seotud probleemide või keskkonna tõttu, siis peaksid sellega eelisjärjekorras tegelema. Nendel põhjustel töökohta vahetada pole mõtet.

„Ära jookse oma probleemide eest ära, sest need tekivad ka mujal,“ ütles Mahadevan. „Lahenda need kõigepealt ära ja tegele siis asjadega, mida sa tahad järgmisena õppida.“