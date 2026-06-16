Tagasi ST Juht ei pea enam olema ruumi kõige targem inimene Tehisaru, andmeanalüütika ja automatiseerimine muudavad ettevõtete tööd varasemast palju kiiremini. Kuid kui palju muudab tehnoloogia juhtimist ennast? Kas tuleviku juht teeb otsuseid andmete, kõhutunde või tehisaru soovituste põhjal? Millised on need ülesanded, mida ei tasuks automatiseerida isegi siis, kui tehnoloogia seda võimaldaks?

Pärnu Juhtimiskonverentsil kõlanud aruteluringis räägivad Eesti suurima eratervishoiuettevõtte Meliva tegevjuht Marja-Liisa Alop ja Telia võrgujuht Mihkel Kõiv, kuidas tehnoloogiline areng on muutnud juhtide igapäevatööd, millist rolli mängivad andmed otsuste tegemisel ja miks muutub järjest olulisemaks juhtide tehnoloogiline kirjaoskus.

Saates arutatakse, kuidas andmepõhine juhtimine aitab teha kiiremaid ja paremaid otsuseid, millistes olukordades jääb määravaks inimese enda kogemus ja intuitsioon ning kuidas tehisaru kasutatakse juba täna nii tervishoius kui ka telekommunikatsioonis. Vesteldakse ka teemal, miks ei tohiks ettevõtted automatiseerida kiiruga ja pinnapealselt läbi mõeldud protsesse ning kuidas leida tasakaal tehnoloogia, turvalisuse ja inimliku kontakti vahel.

Koos saatekülalistega vaadatakse tulevikku ning arutletakse, milliseid oskusi vajavad juhid maailmas, kus tehnoloogia muutub järjest loomulikumaks osaks igapäevasest tööst.