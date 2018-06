Kaupleja Alex: üle kivide ja kändude

Teine on keskenduda rohkem naftale ja börsiindeksitele, kus komisjonitasu pole, ja USA aktsiatele, kus komisjonitasu tüki maad väiksem kui Euroopa omadel.

Panustan aktsiate ülesjooksule

Mai lõpus oli mul lahti õige mitu positsiooni, mida praeguseks enam pole - näiteks olen ilusti kasumiga väljas Baidust ja suure rabelemise tulemusel ka mõningase kahjumiga Petrobrasist.

Alles jäänud positsioonid on peamiselt aktsiad, millega ma mängin ülesjooksu (run-up) strateegiat. Eile lisandus biotehnoloogiafirma Achaogen Inc, mille ravim peaks samuti saama juuni lõpus turustamisloa. Ülesjooksu teel on mul ka Deutsche Telekom ja teine biotehnoloogiafirma Dermira.

Veel on mul lahti minu WTI-Brenti arbitraažtehing, kui nii võib öelda, millega ma ei mängi mitte nafta hinna liikumisele, vaid hoopis sellele, et indeksite omavaheline vahe on liiga suur.

Samuti pole leidnud ma sobivat momenti väljuda oma Cisco positsioonist. Selle äriidee on nüüdseks lõppenud ja aktsia hinna kohta on sobiv öelda "ei idane, ei mädane", nii et panen selle vist lähiajal kinni. Kui just idanema ei hakka.

Lõpetuseks mainin, et kui naftaarbitraaži mitte sekka lugeda (sellega ongi hoopis teistmoodi lood), on kõik positsioonid praegu rohelises. See teeb kohe tuju heaks.