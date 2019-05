Nafta ja nael - müün ja ostan

Üldiselt olen väga rahul, et paljud minu avatud positsioonid on hetkel kasumis. Olen toornaftaga lühikeseks läinud ja tehing on plussis. Positsioon briti naelaga on hetkel ligi 100 pippi kasumis. Peamine küsimus on nüüd selles, et kas tuleks positsioonid sulgeda või lasta neil veel natukene avatud olla.

Kaupleja Alex panustab Briti naela langusele Foto: Äripäev

Forex turul kauplemisel mõõdetakse valuutade vahetuskursi muutust pippidega (pip = percentage in point). Enamik valuutapaare on noteeritud kuni nelja kümnendkohani, seega kursi väikseim liikumine on neljas koht peale koma (0,0001), ehk 1 pip.

Alustan Briti naelaga. Brexit on minu arvates enamiku oma mõjutustest naela hinna suhtes juba välja mänginud. Kuigi graafikut vaadates on näha, et hetkel on hind veel kaugel viimase aja madalaimast punktist, milleks oli 1,25 mullu novembris. Sellele tasemele olen sättinud ka oma kasumivõtuorderi. Praegu on peamine hirm see, et iga uudis võib investoreid rahustada ja hakata naela uuesti ülespoole lükkama. Selleks, et vältida näppu lõikamist, peaks paika sättima stop-loss-taseme.

Siit lingilt saate juurdepääsu kaupleja Alexi MetaTrader5 kauplemiskontole, kus on näha tehingute ajalugu ja avatud positsioonid.

Toornaftaga on olukord samuti keeruline. Tundub, et Iraani ja Venezuelaga toimuv on juba Brexitiga sarnaselt hinnas kajastunud.

Hetkel ootan, et hind kukuks 55,50 tasemele, mis teeks tehingu sisenemis- ja väljumishinna vaheks umbes 6 dollarit. Paljud teist kindlasti teavad, et kasumlikke positsioone on psühholoogiliselt üpris raske pikalt lahti hoida. Ega naljalt öelda, et parem varblane peos kui tuvi katusel.

Samas on mul tekkinud piisav puhver, et seda tehingut lahti hoides veidi riskida. Selle puhvri tekitamine oli ka minu aeglase ja tagasihoidliku kauplemise eesmärk. Paljud on sellist aeglast ja ettevaatlikku stiili kritiseerinud, sest tavaliselt on inimestele jäänud mulje, et kauplemine on kerge. Lisaks arvatakse, et äärmiselt lihtne on kontosid kõigest mõne kuuga kahekordistada. Paraku see päris nii pole. Kauplemine vajab siiski järjepidevat distsipliini ja läbimõeldud tegevust.