Rasked ajad hoiavad vineeritööstust kahjumis

Kohila Vineer sai mõne aasta eest 80 miljoni euro abil püsti Euroopa ühe kaasaegsema vineeritehase Foto: põllumajandus.ee

Kallis tooraine ja probleemid selle varumisega süvendasid äsja uue tehase avanud Kohila Vineeri kahjumit, Läti omanikud pumpavad tänavu ettevõttesse ka uut kapitali.

Ajad pole just kergete killast, Kohilas 260 inimesele tööd pakkuv vineeritööstus on kahjumis juba kolmandat aastat, möödunud aastal ulatus puhaskahjum 4 miljoni euroni. Kümneid miljoneid eurosid uute tehasesse investeerinud ettevõte eeldas kahjumisse jäämist juba möödunud aastal keskel, kuid lõpuks tuli tõdeda, et kahjum tuli planeeritust suurem, rääkis ettevõtte juht Andres Laht.