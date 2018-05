21. mai 2018, 13:00

Saates "Ekspordivedurid" on külas Vahur Roosaar firmast Wendre, mis on aastate jooksul kasvanud üheks Euroopa suuremaks kodutekstiilide tootjaks.

Kuidas sellise eduni on jõutud, milles on eestlased tugevad ja milles on arenguruumi, sellest kõigest juttu tulebki.

Küsib Eero Tohver firmast Uptime.