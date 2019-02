Aeg vaadata rohelise energia poole

Virtsu–Kuivastu liinil hakkab parvlaeva edasi liigutama elekter.

Kui Norras hakkasid esimesed parvlaevad elektri jõul sõitma 2014. aastal, siis nüüd on jõudnud aeg Eesti saarte kätte, rääkis TS Laevade laevandusvaldkonna juht ja peakapten Guldar Kivro Äripäeva hommikuprogrammis.

Esimene osaliselt akudel töötav parvlaev võib jõuda Virtsu–Kuivastu liinile järgmise aasta kevadel.

Parvlaevade eeldus akupankadele üle minna oli juba ehitusel olemas, rääkis Kivro. Ka praegused diisli-elektrimootorid on ühendatud generaatoriga, mis toodab elektrimootorile voolu. Samuti on masinaruumis piisavalt ruumi akupankadele, pigem on küsimus tehnilistes küsimustes, nagu näiteks piisav ventilatsioon ning piisav jahutus.

Praeguste andmete järgi proovitakse asendada ühe laeva kasutatavast diislikütusest 20 protsenti elektriga. „Kogused, kui palju laevad diislikütust kasutavad, on päris suured ja isegi 10–20 protsenti on väga hea CO2 väljapaiskamise koha pealt,“ ütles Kivro.

