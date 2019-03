"Siin ei ole üldse küsimust, börsile-börsile-börsile!"

Eesti börsi juht Kaarel Ots. Foto: Liis Treimann

Tallinna börsi juht Kaarel Ots vaatas tänases Äripäeva raadio hommikuprogrammis koos saatepäeva juhtinud Äripäeva peadirektori Igor Rõtoviga riigifirmasid, mis nende hinnangul vabalt börsile sobiksid.

Igor Rõtovi sõnul on ettevõtete börsile toomisel Tallinna Sadam oli küll positiivne näide, aga suhteliselt ainuke näide viimaste aastate jooksul. Siiski oli erakondade valimisprogrammides peaaegu kõigil ühel või teisel viisil ettevõtete börsile viimine sees. „Kõige põhjalikumalt oli see valimisplatvormis Eesti 200-l, kes paraku künnist ei ületanud, aga see ei tähenda, et need ideed peaksid kuhugi prügikasti minema. Ma näeksin hea meelega, et reformierakond nad korralikult üle võtaks,“ ütles Rõtov.

Kaarel ots libises kõrvale konkreetsest küsimusest, milline võiks olla perspektiivikas firma, mille riik peaks kiiresti börsile tooma. Tema sõnul peaks riik esimese asjana paika kapitaliturgude strateegia. Tema sõnul on sellega ka algust tehtud, rahandusministeeriumis on tellitud uuring. „See tuleks aluseks võtta ja panna juurde need head ja väga läbimõeldud ettepanekud Eesti 200-lt ja sealt edasi minna, et ta ei jääks selliseks ühe koalitsiooniaegseks lööklauluks.“

Otsa sõnul on praeguseks sisuliselt kandikul ette toodud, miks seda kapitaliturgu on vaja arendada. „Kõik räägivad selelst, et pensioniks on vaja ise koguda. Andke siis neid instrumente, andke seda pakkumist, mida on võimalik siis riigi poolt teha,“ nõudis ta.

Ots tõi ka teise argumendi kapitalituru kasuks – pangad. „Aastakümneid on räägitud, et meil ei ole vaja kapitaliturgu, sest meil on väga stabiilne pangandus. Noh, vaatame lehti… Juba sellepärast on kriitilise tähtsusega seda arendada,“ ütles Ots.

Ja veel on praeguseks muutunud nõukogude teema. „Enam ei istu meil poliitikud nõukogudes –tehtud,“ ütles Ots.

Ära müüa! Börsile!

Kaarel Ots andis saatejuhi pakutud riigifirmadele hinnangu, kas need võiks börsile tuua:

Eesti Teed – „Ara müüa!“

Elron – „Vabalt!“

Eesti Loto – „Ma ei näe mingit põhjust, miks mitte. Kui me mõtleme dividendiaktsiatena inimestele pensioni kogumiseks, ideaalne.“

Eesti Energia – „Suund on teha ta tükkideks, Enefit Green on kohe-kohe tulemas. Eks me siin ootame samamoodi, nõustajad teevad tööd, mida varem, seda parem.“

Eesti Raudtee – „Miks ei, Operail, endine EVR Cargo oleks väga huvitav asi ja üldse mitte riigile strateegilist tähtsust omav.“

Riigi Kinnisvara – „Pooleks arendus ja haldus ja siis otsustada.“

Omniva – „Siin ei ole üldse küsimust, börsile-börsile-börsile! See on ju kasvufirma, seda kojukande teemat, mis on siiamaani saanud takistuseks, saab ju reguleerida.“

Ots nõustus, et, meil on väga palju selliseid ettevõtteid, mis on mahukad, suure potentsiaaliga, mida saaks rahulikult viia börsile ja osaleda selle ettevõtte edus aktsionärina laial rindel.

Vestlust Tallinna börsi juhiga saad kuulata tänasest hommikuprogrammist, alates 40. minutist.