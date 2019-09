Kuidas mõjutab Brexit ettevõtjaid

Välisminister Urmas Reinsalu. Foto: Andras Kralla

Reedeses hommikuprogramm keskendusime muu hulgas Suurbritannia kaootilisele poliitikale ja küsimusele, mis saab Eestist, kui oktoobri lõpus peaks tulema leppeta Brexit.

Selleks helistasime välisminister Urmas Reinsalule, kellelt küsisime, kuidas peavad ettevõtjad Brexitiks – leppeta või ilma leppeta – valmistuma. Reinsalu sõnul mõjutab leppeta Brexit kõige enam kaupade liikumist. "Tekivad juurde WTO tariifid, kvoodid, tolliformaalsused, maksud. Me hindame, et neid ettevõtjaid, kes on vahetult seotud, kes kauplevad Ühendkuningriigis, on Eestis 3000," lisas Reinsalu.

Pikemalt kuula intervjuud siit:

Äripäev kirjutas sel nädalal, kuidas Keilas asuva hooldushaigla töötajatele ei maksta korrektselt palka. Sellest tulenevalt oli külas tööinspektsiooni peadirektori asetäitja Meeli Miidla-Vanatalu, kellega arutasime, mida töötajad sellistes olukordades tegema peaksid.

Samuti uurisime Miidla-Vanatalult, milliste probleemide üle töötajad ja tööandjad enim tülli lähevad, kuidas probleeme lahendada ja milliste muredega on tööinspektsiooni poole pöördunud tööandjad ise.

Miidla-Vanatalu rääkis ka, et tööinspektsiooni poolt võib märgata ohumärke majanduses. "Juba eelmise aasta lõpust me näeme väga palju küsimusi koondamiste, pankrotide, likvideerimiste kohta. Siin on trendides teatud sarnasusi aastatega 2007–2008, kus teame, et hakkas tulema majanduslangus," rääkis ta. Tipphetk oli 2009. aasta, kui töövaidlusi oli 6000 tavapärase 2000–3000 asemel. Samas on tema sõnul näha, et tööjõudu siiski ikka vajatakse.

Kuula intervjuud siit: