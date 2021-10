Modelliagentuuri omanik peab pikast puhkusest suu puhtaks pühkima

Ajalehtede digitellijate arv kasvab, kuid reklaamiturg on endiselt Facebooki käes

Äripäeva reklaamimüügi TOPi võitnud Postimees Grupi juht Toomas Tiivel rääkis, et väljaande digitellimuste müük on järjepidevalt üle 50% aastas kasvanud ja trend jätkub. Samas ei jõua reklaamikäive sama hooga järgi, kuna Facebooki käes on endiselt igast meediamajast suurem osa reklaamiturust.

