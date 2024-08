Tagasi 22.08.24, 13:00 Kinnisvaraga Ida-Virumaal tegeledes pead olema omainimene AI kinnisvaras põhineb andmete analüüsil ja need andmed peavad olemas olema, kuid juurde tuleb ka aina olulisemana teenuse kvaliteet, rääkisid ärikinnisvara saates „Kinnisvaratund“ Riigi Kinnisvara haldusteenuste direktor Karel Aasrand ja Newsec Eesti üksuse juht Janek Hintsov.

Riigi Kinnisvara haldusteenuste direktor Karel Aasrand ja Newsec Eesti üksuse juht Janek Hintsov räägivad kinnisvarahaldusest Ida-Virumaal, AI-st ja muustki. Foto: Siim Sultson

„Kui sa saadad Saaremaa hea müügiinimese Ida-Virumaale müüma, siis suure tõenäosusega ta hakkama hästi ei saa,“ ütles Hintsov vastuseks küsimusele, kas see inimene peab olema omainimene selles piirkonnas. „Inimene peab olema kohalik, ta peab tundma kohalikke ettevõtteid, ta peab oskama suhelda vene keeles. Ootusi sellele inimesele on rohkem just suhtluse poole pealt. Ma olen tähele pannud, et kohalikud ettevõtted pigem täna sulle helistavad kui saadavad meili.“

