Tagasi 02.09.25, 15:29 Automaatsed, aga isikupärased e‑kirjad kasvatavad veebipoe käivet Isikupärastatud ja automaatsed e‑kirjad pole pelgalt lisaturundus. Need võivad olla e-poe stabiilse käibe selgroog. Saates „E‑kaubanduse areng ja tulevik“ räägitakse sellest, kuidas meiliturundus aitab hoida klienti, kasvatada kordusoste ning muuta AI abil andmed reaalseks tuluks.

Smaily tegevjuht Erkki Markus ja saatejuht Kuldar Kullasepp Maksekeskusest.

Foto: Äripäev

Saates keskendutakse meiliturunduse rollile e‑kaubanduses ja sellele, kuidas isikupärastatud sõnumid ning nutikas andmekasutus võivad muuta e‑kirjad üheks kõige olulisemaks ja mõõdetavamaks turunduskanaliks. Saatejuht Kuldar Kullasepp Maksekeskus est vestleb Smaily tegevjuhi Erkki Markus ega, kes toob praktiliste näidete varal esile, miks meiliturundus ei ole ajale jalgu jäänud, vaid vastupidi – muutunud täpsemaks, targemaks ja tihti otseselt käivet mõjutavaks tööriistaks.

Arutelu keskmes on küsimused: kui suurt osa käibest võib meiliturundus tuua? Miks on isikustatud elutsükli-kirjad kriitilise tähtsusega ja kuidas neid efektiivselt kasutada? Kuidas koguda andmeid vastutustundlikult ning millist rolli mängib siinkohal GDPR? Räägitakse ka A/B testimisest, avamismäärade tähendusest ja sellest, milliseid kirju inimesed päriselt avavad ja miks.

AI võimalused ja piirangud saavad samuti tähelepanu. Kuidas luua masinõppe toel paremaid pakkumisi ning millal võib nutikas automatiseerimine asendada mahuka manuaalse töö? Saates kõlavad konkreetsed soovitused alustavale e‑kauplejale: tehniline korrashoid, esimene automaatika ja fookus väärtusele.

