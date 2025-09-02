Tagasi 02.09.25, 15:26 Praktikakoht kui talentide katsepolügoon – nutikas tööandja ei jäta seda kasutamata Kui praktikaprogramm on strateegiliselt üles ehitatud, toob see tööandjale rohkem kasu kui vaid abikäed suveks.

Helen Roots, Evelyn Parv ja Joel Timm.

Foto: Andres Laanem

Saates „Töö ja palk“ võtab Personaliuudiste juht Helen Roots fookusesse praktikakultuuri – kuidas noorte kaasamine tööellu aitab ettevõtetel areneda ning milliseid hirme ja väljakutseid see tööandjatele kaasa toob. Stuudios on Tööandjate Keskliidu kommunikatsioonispetsialist ja „Parima praktikakoha“ konkursi eestvedaja Evelyn Parv ning logistikaplatvormi MyDello tegevjuht Joel Timm , kelle juhitud ettevõte pälvis 2024. aastal parima väikeettevõttest praktikakoha tiitli.

Vestluses tõdetakse, et praktika on Eestis viimase kümne aastaga arenenud lisakohustusest strateegiliseks võimaluseks. Kui varem käsitleti praktikante pigem ajutiste abilistena, siis üha enam nähakse neis tulevasi töötajaid ja organisatsiooni värskendajaid. „Hea praktikakoht on süsteemne, läbimõeldud ja toetav – see on kogemus, mis valmistab noore ette päris tööks ning annab samal ajal tööandjale võimaluse talente avastada,“ selgitab Evelyn Parv.

Joel Timm rõhutab, et praktikandid on MyDello jaoks olnud pigem arengumootor kui lisakohustus. „Kahe kolmandiku Tallinna kontori töötajate teekond algas meie juures praktikandina,“ ütleb ta. Tema sõnul on kõige olulisem pakkuda noortele reaalseid tööülesandeid ja selget sisseelamisprogrammi – ainult nii saab praktikast mõlemale poolele väärtuslik kogemus.

Artikkel jätkub pärast reklaami

Saates arutletakse ka tööandjate hirmude üle: kas praktikant võtab liiga palju aega, kas ta vajab liigselt juhendamist või toob kaasa lisakulusid. Saatekülalised on ühel meelel, et hästi korraldatud ja põhjalikult läbimõeldud praktikaprogramm toob kasu kordades rohkem – alates uuest vaatenurgast ja ideedest kuni positiivse tööandja maine ja pikaajalise järelkasvuni.

Lisaks käsitletakse praktikakohtade regionaalseid eripärasid, konkursi rolli praktikakultuuri arendamises ning seda, kuidas väiksemad ettevõtted saavad praktikat enda jaoks jõukohaselt korraldada. Mõlemad külalised rõhutavad, et praktika ei ole pelgalt noorele õpikogemus, vaid kogu organisatsiooni arenguvõimalus ja ühiskondlik investeering.