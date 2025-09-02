Äripäev
Küsi ÄPltTelli Äripäev €2.99 kuu
Äripäev
Minu ÄP
  • OMX Baltic−0,14%295,42
  • OMX Riga−0,07%920,96
  • OMX Tallinn−0,23%2 010,98
  • OMX Vilnius−0,1%1 225,02
  • S&P 5000,00%6 460,26
  • DOW 300,00%45 544,88
  • Nasdaq −1,15%21 455,55
  • FTSE 100−0,82%9 121,25
  • Nikkei 2250,29%42 310,49
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%93,65
  • OMX Baltic−0,14%295,42
  • OMX Riga−0,07%920,96
  • OMX Tallinn−0,23%2 010,98
  • OMX Vilnius−0,1%1 225,02
  • S&P 5000,00%6 460,26
  • DOW 300,00%45 544,88
  • Nasdaq −1,15%21 455,55
  • FTSE 100−0,82%9 121,25
  • Nikkei 2250,29%42 310,49
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%93,65
  • 02.09.25, 15:26

Praktikakoht kui talentide katsepolügoon – nutikas tööandja ei jäta seda kasutamata

Kui praktikaprogramm on strateegiliselt üles ehitatud, toob see tööandjale rohkem kasu kui vaid abikäed suveks.
Helen Roots, Evelyn Parv ja Joel Timm.
  • Helen Roots, Evelyn Parv ja Joel Timm.
  • Foto: Andres Laanem
Saates „Töö ja palk“ võtab Personaliuudiste juht Helen Roots fookusesse praktikakultuuri – kuidas noorte kaasamine tööellu aitab ettevõtetel areneda ning milliseid hirme ja väljakutseid see tööandjatele kaasa toob. Stuudios on Tööandjate Keskliidu kommunikatsioonispetsialist ja „Parima praktikakoha“ konkursi eestvedaja Evelyn Parv ning logistikaplatvormi MyDello tegevjuht Joel Timm, kelle juhitud ettevõte pälvis 2024. aastal parima väikeettevõttest praktikakoha tiitli.
Vestluses tõdetakse, et praktika on Eestis viimase kümne aastaga arenenud lisakohustusest strateegiliseks võimaluseks. Kui varem käsitleti praktikante pigem ajutiste abilistena, siis üha enam nähakse neis tulevasi töötajaid ja organisatsiooni värskendajaid. „Hea praktikakoht on süsteemne, läbimõeldud ja toetav – see on kogemus, mis valmistab noore ette päris tööks ning annab samal ajal tööandjale võimaluse talente avastada,“ selgitab Evelyn Parv.
Joel Timm rõhutab, et praktikandid on MyDello jaoks olnud pigem arengumootor kui lisakohustus. „Kahe kolmandiku Tallinna kontori töötajate teekond algas meie juures praktikandina,“ ütleb ta. Tema sõnul on kõige olulisem pakkuda noortele reaalseid tööülesandeid ja selget sisseelamisprogrammi – ainult nii saab praktikast mõlemale poolele väärtuslik kogemus.

Artikkel jätkub pärast reklaami

Saates arutletakse ka tööandjate hirmude üle: kas praktikant võtab liiga palju aega, kas ta vajab liigselt juhendamist või toob kaasa lisakulusid. Saatekülalised on ühel meelel, et hästi korraldatud ja põhjalikult läbimõeldud praktikaprogramm toob kasu kordades rohkem – alates uuest vaatenurgast ja ideedest kuni positiivse tööandja maine ja pikaajalise järelkasvuni.
Lisaks käsitletakse praktikakohtade regionaalseid eripärasid, konkursi rolli praktikakultuuri arendamises ning seda, kuidas väiksemad ettevõtted saavad praktikat enda jaoks jõukohaselt korraldada. Mõlemad külalised rõhutavad, et praktika ei ole pelgalt noorele õpikogemus, vaid kogu organisatsiooni arenguvõimalus ja ühiskondlik investeering.
Praktikakoht kui talentide katsepolügoon – nutikas tööandja ei jäta seda kasutamata
00:00
See teema pakub huvi? Hakka neid märksõnu jälgima ja saad alati teavituse, kui sel teemal ilmub midagi uut!

Seotud lood

Grete Adler, Livia Laas ja Helen Roots.
  • 18.08.25, 11:22
Nutikas tööriist aitab tööandjatel turgu mõista
Arutlusring tänavusel Personalitöö aastakonverentsil. Vasakult: Teele Jõeleht (Kaamos), Kärt Kinnas (SMIT), Sirja Sulakatko (Targa Töö Ühing).
  • 08.07.25, 16:00
Kas kaugtöötaja kontorisse kutsumine lahendab probleemi?
Saate “Töö ja palk” juht Helen Roots ning külaline, tööpsühholoog ja tööõnne ekspert Tiina Saar-Veelmaa.
  • 10.06.25, 15:45
Tööõnne ekspert: suviselt kergem töörütm tuleks legaliseerida
Telia Eesti personalijuht Pirkko Saar.
  • 31.08.25, 10:30
Pirkko Saar: nutikas tööandja leiab talendi enne, kui konkurent teda märkab
Praktikantide kaasamise meelespea
Jaanika Merilo astub üles 22.septembril Tallinnas toimuval Defence Innovation Dayl.
  • ST
  • 02.09.25, 13:13
Jaanika Merilo: Edu mõõdetakse rindel teisiti kui läänes
Bolti tööandja brändingu juht Kadi Poll, Orkla personalipartner Helen Kroll, Instari tegevjuht ja tööandja brändingu ekspert Kersti Vannas ning saatejuht Helen Roots.
  • 18.03.25, 16:38
Õpi parimatelt ehk kuidas saada tööturu superstaariks

Hetkel kuum

Äripäeva pikaajaline lugeja ja töötaja Liivi Kedelauk tõestab oma kontoseisuga, et ka väike investeering võib ajaga imet teha, kui jätkub meelekindlust.
Investor Toomas
  • 01.09.25, 15:51
1500 euro suurune investeering tõi enam kui 80 000eurose kasumi
Aktsia tootlus 5685%
Statistikamet avaldas eelmisel nädalal vigased palgaandmed, kui teatas, et keskmine palk hüppas 13,8%. Parandatud teatest selgub, et kasv oli rohkem kui kaks korda väiksem.
Uudised
  • 01.09.25, 08:16
Viga parandatud: keskmine palk kasvas arvatust kaks korda vähem
Alexander Urmas Vest oli 2014. aastal kohtu all kelmuse süüdistusega.
Uudised
  • 01.09.25, 06:00
Värvika ajalooga firmamatjat ähvardab kriminaalasi
Tartu firmas kerkis töötasu 4000 pealt 7500 peale. Juht: päriselu on tagasihoidlikum
Uudised
  • 30.08.25, 06:00
Tartu firmas kerkis töötasu 4000 pealt 7500 peale. Juht: päriselu on tagasihoidlikum
Kasumlikkus allakäigutrepil. Seekord sai pingeritta 27 kinnisvarabürood, aasta varem oli neid üks vähem.
TOP
  • 01.09.25, 16:56
Kinnisvarabüroode TOP 2024: kasumlikkus kukkus järsult
Pingereas on 27 kinnisvarabürood
Ants Nõmperi sõnul vajab Ellex Raidla uut ja teistsuguse pilguga juhti.
Uudised
  • 01.09.25, 10:15
Ants Nõmper annab Ellex Raidla juhtimise üle
Mõned aastad tagasi pelletiäri Graanul Investi suurosaluse ära ostnud Apollo Global Management läks New Yorgis börsile 2011. aastal.
Uudised
  • 01.09.25, 12:13
Graanul Investi omaniku suur kohtuvaidlus USAs heidab valgust Wall Streeti telgitagustesse
Lindströmi klienditeeninduse juht Kadri Jaaska ja firma müügitiimi juht Heli Tappo räägivad saates spetsialistist juhiks kasvamisest.
  • ST
Sisuturundus
  • 02.09.25, 11:06
Spetsialistist juhiks kasvamise lood: julgus, õppimine ja areng Lindströmis
Valmiermuižas aluse asutaja ja enamusosanik Aigars Ruņģis.
A. Le Coqi omanik ostab Läti suurima väikeõlletootja
Wise’i kaasasutaja ja tegevjuht Kristo Käärmann.
Wise'i suured plaanid Londonis: firma tahab saada päris pangaks
Donald Trumpi tollipoliitika on pannud Narendra Modit (paremal) Hiina poole vaatama.
  • PRO
Trumpi poliitika tõukab vanu vaenlasi Hiina rüppe
Valmiermuižas aluse asutaja ja enamusosanik Aigars Ruņģis.
A. Le Coqi omanik ostab Läti suurima väikeõlletootja
Semetroni välihaigla Järvevana tänava krundil, mida Margus Linnamäe ettevõte riigile pakkus.
Linnamäe Semetron jäi lõplikult välihaiglate hankest ilma
Investeerimisel tuleb emotsioon tagaplaanile jätta, rääkis vandeadvokaat Indrek Naur.
Vandeadvokaat Indrek Naur avas oma portfelli sisu ja tehinguid
Frogi e-poe aruannetest leiab suuri ja tavapäratud kulusid, mis iga teise e-poe ja isegi jaekaupluse pikali lööks. Frog toimetab aga justkui muretult Veerenni tänava uhkes büroohoones edasi.
Tuntud e-poe särava fassaadi tagant paistavad maksuskeemi konnasilmad
Kulla hind on tänavu kerkinud üle 30%.
Kulla hind tegi kõigi aegade rekordi
Kõige rohkem eksporditi teenuseid Soome, suurim oli sinna reisiteenuste eksport.
Teenuste eksport kasvas teises kvartalis jõudsalt
Lindströmi klienditeeninduse juht Kadri Jaaska ja firma müügitiimi juht Heli Tappo räägivad saates spetsialistist juhiks kasvamisest.
  • ST
Spetsialistist juhiks kasvamise lood: julgus, õppimine ja areng Lindströmis
Äripäeva pikaajaline lugeja ja töötaja Liivi Kedelauk tõestab oma kontoseisuga, et ka väike investeering võib ajaga imet teha, kui jätkub meelekindlust.
1500 euro suurune investeering tõi enam kui 80 000eurose kasumi
Aktsia tootlus 5685%
Hõbe kallines 2,6% 40,76 dollarini untsi kohta, olles tänavu kasvanud ligikaudu 40%.
Hõbeda hind kerkis 14 aasta tagusele tasemele, kuld sihib rekordit
Alibaba pilveüksuse ning tehisintellektiga seotud tulud säilitasid teises kvartalis kolmekohalise aastase kasvutempo.
Alibaba aktsia rallis teise kvartali tulemuste toel 19%
Enim kukkus Balti börsi põhinimekirjas Silvano Fashion Groupi aktsia, mis taandus 4,48%.
Tallinna börsi kukutas Silvano aktsia langus
JPMorgani Euroopa aktsiaturu strateegi Mislav Matejka hinnangul oli suvine hoo aeglustumine Euroopa aktsiaturul tervislik ning uus ostuaeg läheneb.
Ameerika suurpangad ennustavad Euroopa aktsiaturule aasta lõpus tugevat kasvu
Alexander Urmas Vest oli 2014. aastal kohtu all kelmuse süüdistusega.
Värvika ajalooga firmamatjat ähvardab kriminaalasi
Parroti interjöör.
Vanalinna prominentse minevikuga baar sulgeb uksed
Mõned aastad tagasi pelletiäri Graanul Investi suurosaluse ära ostnud Apollo Global Management läks New Yorgis börsile 2011. aastal.
Graanul Investi omaniku suur kohtuvaidlus USAs heidab valgust Wall Streeti telgitagustesse
Rootsi investor ja raamatute autor Marcus Hernhag börsil hooajalisi mõjusid väga ei vaata, kuid siiski võib sügis tema hinnangul olla talvest veidi ebastabiilsem.
„See on tulevane dividenditäht“ – Rootsi investor avalikustab oma värskeimad ideed
Investor ja endine ajakirja Investor peatoimetaja Anu Lill.
Balil elav noor pensionär: paljud inimesed on finantsvabad, ilma et nad seda teaksid
Investor ning ettevõtja Eduard Nikiforov (fotol) enda portfelli rahalehmast: dividenditootlus 30%, ettevõttel väike laenukoormus ja pikaajalised lepingud.
Norra uhked dividendimaksjad võivad kõrge tootluse asemel tuua suure kaotuse
Suurettevõtjale Raul Kirjanenile kuulub Fibenolist veidi üle poole.
Kirjaneni suurte plaanidega firma koondas töötajaid: töö jätkub vähemate vahetustega
Kodus kirjutatud testament kehtib pool aastat.
“Ma ei taha, et mu lapsed tülli läheksid.” Rikkamaks saanud eestlased vaidlevad rohkem päranduse üle

Podcastid

Praktikakoht kui talentide katsepolügoon – nutikas tööandja ei jäta seda kasutamata
Töö ja palk
Praktikakoht kui talentide katsepolügoon – nutikas tööandja ei jäta seda kasutamata
00:00
Automaatsed, aga isikupärased e‑kirjad kasvatavad veebipoe käivet
E-kaubanduse areng ja tulevik
Automaatsed, aga isikupärased e‑kirjad kasvatavad veebipoe käivet
00:00
Euroopast suure raha saanud riskifondi partner: ettevõtted enam nii kiiresti börsile ei lähe
Hommikuprogramm
Euroopast suure raha saanud riskifondi partner: ettevõtted enam nii kiiresti börsile ei lähe
Käivet ja kasumit kasvatanud Chemi-Pharm pole uue tehase mõttest loobunud
Tööstusuudised eetris
Käivet ja kasumit kasvatanud Chemi-Pharm pole uue tehase mõttest loobunud
Tallinna Ülikooli rektor: humanitaaride palk on alguses madalam, kuid jõuab järele
Hommikuprogramm
Tallinna Ülikooli rektor: humanitaaride palk on alguses madalam, kuid jõuab järele
Kullafond: Finantsvaba investor paljastas valemi vältimatu rikkuseni
Äripäeva raadio kullafond
Kullafond: Finantsvaba investor paljastas valemi vältimatu rikkuseni
03.09.2025 Tehisintellekti meistriklass juhtidele
Äripäeva Akadeemia
Tehisintellekti meistriklass juhtidele
8 akadeemilist tundi
04.09.2025 Läbirääkimiste praktikum 1
Äripäeva Akadeemia
Läbirääkimiste praktikum 1
8 akadeemilist tundi
(09.09.2025, 10.09.2025, 23.09.2025, 07.10.2025, 28.10.2025) Finantsteadmiste kool juhtidele
Äripäeva Akadeemia
Finantsteadmiste kool juhtidele
40 akadeemilist tundi
11.09.2025 Ajajuhtimine
Äripäeva Akadeemia
Ajajuhtimine
8 akadeemilist tundi
11.09.2025 Exceli baaskoolitus
IT Koolitus
Exceli baaskoolitus
8 akadeemilist tundi
11.09.2025 Börsikauplemisega alustamine
Äripäeva Akadeemia
Börsikauplemisega alustamine
8 akadeemilist tundi
16.09.-17.09.2025 Praktilise projektijuhtimise koolitus edasijõudnutele
IT Koolitus
Praktilise projektijuhtimise koolitus edasijõudnutele
18 akadeemilist tundi
18.09.2025 Tehisintellekti meistriklass juhtidele - promptimine
Äripäeva Akadeemia
Tehisintellekti meistriklass juhtidele - promptimine
8 akadeemilist tundi
25.09.2025 Läbirääkimiste praktikum 2
Äripäeva Akadeemia
Läbirääkimiste praktikum 2
8 akadeemilist tundi
29.09.2025 Kvaliteedijuhtimise ja protsesside parendamise tööriistad tööstusettevõttes
Äripäeva Akadeemia
Kvaliteedijuhtimise ja protsesside parendamise tööriistad
8 akadeemilist tundi
30.09.2025 AI kasutamine tööülesannetes
Äripäeva Akadeemia
AI kasutamine tööülesannetes
6 akadeemilist tundi
01.10.2025 Tehisintellekti meistriklass juhtidele
Äripäeva Akadeemia
Tehisintellekti meistriklass juhtidele
8 akadeemilist tundi

Enimloetud

1
Investor Toomas
  • 01.09.25, 15:51
1500 euro suurune investeering tõi enam kui 80 000eurose kasumi
Aktsia tootlus 5685%
2
Uudised
  • 30.08.25, 06:00
Tartu firmas kerkis töötasu 4000 pealt 7500 peale. Juht: päriselu on tagasihoidlikum
3
Uudised
  • 01.09.25, 06:00
Värvika ajalooga firmamatjat ähvardab kriminaalasi
4
Uudised
  • 01.09.25, 08:16
Viga parandatud: keskmine palk kasvas arvatust kaks korda vähem
5
Uudised
  • 30.08.25, 20:30
Maailma kõrgeim sild läbis avamise eel koormustestid
6
Uudised
  • 01.09.25, 15:38
Indrek Neivelt: meil on liiga hea elu, majandus kasvama ei hakka

Viimased uudised

Uudised
  • 02.09.25, 16:00
Kohtus näeme: hübriidpargile vallalt “ei” saanud ettevõtja peab võiduvõimalust suureks
Saated
  • 02.09.25, 15:29
Automaatsed, aga isikupärased e‑kirjad kasvatavad veebipoe käivet
Saated
  • 02.09.25, 15:26
Praktikakoht kui talentide katsepolügoon – nutikas tööandja ei jäta seda kasutamata
Saated
  • 02.09.25, 14:44
Balti börs kaotab tugevaid nimesid, “pahad poisid” jäävad alles
Arvamused
  • 02.09.25, 14:28
Sotsioloog: kontor ei peaks olema pelgalt töötegemise koht
Uudised
  • 02.09.25, 14:08
Jyski omanikud tahavad Baltikumis tuhandeid hektareid metsamaad osta
Uudised
  • 02.09.25, 13:54
A. Le Coqi omanik ostab Läti suurima väikeõlletootja
  • ST
Sisuturundus
  • 02.09.25, 13:13
Jaanika Merilo: Edu mõõdetakse rindel teisiti kui läänes
Tagasi Äripäeva esilehele

Äripäev

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Äripäev on ettevõtlike inimeste meediaväljaanne. Äripäeva omanik on Põhjamaade meediakontsern Bonnier Grupp.

© AS Äripäev 2000-2025