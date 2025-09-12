USA aktsiaturud sulgusid taas rekodiliselt kõrgel tasemel

USA aktsiaturud sulgusid neljapäeval rekordiliselt kõrgel tasemel, kuna inflatsiooni viimased andmed näitasid tarbijahindade tõusu augustis ja töötu abiraha taotluste arvu kasvu peaaegu nelja aasta kõrgeimale tasemele, vahendas Yahoo Finance.
See teema pakub huvi? Hakka neid märksõnu jälgima ja saad alati teavituse, kui sel teemal ilmub midagi uut!
Ettevõtete suurimad probleemid sünnivad endiselt strateegiast — eelkõige sellest, et seda ei viida ellu. “Strateegia on valik — mida me teeme ja mida me ei tee. Strateegia peab looma selgust, mitte keerukust,” selgitab kasvutreener Anti Orav.