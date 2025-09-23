Arvustus. Minu pere ja muud klounid: kõik vanemad rikuvad oma lapsed ära

Kui režissöör oma dokumentaalfilmi kesksele kangelasele pidevalt jalgu jääb, siis võiks see olla üks täbar lugu. Kõige värskemas Eesti dokis “Naine, kes võtab vähe ruumi” tõstatab režissööri jalus tolgendamine pealkirjale mõeldes vastaka küsimuse: kes nüüd kelle ruumi tungib või selle ära võtab?