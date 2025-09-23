Arvustus. Minu pere ja muud klounid: kõik vanemad rikuvad oma lapsed ära

Kui klounipaari kutsutakse esinema, siis mõnes asutuses ei pilgutata ka tuhandete eurode suuruse hinna peale silmagi. Haridusasutustes peetakse aga sama summat ulmeliseks ning küsitakse allahindlust, rääkis teatri juht ja näitleja Toomas Tross.
Kui režissöör oma dokumentaalfilmi kesksele kangelasele pidevalt jalgu jääb, siis võiks see olla üks täbar lugu. Kõige värskemas Eesti dokis “Naine, kes võtab vähe ruumi” tõstatab režissööri jalus tolgendamine pealkirjale mõeldes vastaka küsimuse: kes nüüd kelle ruumi tungib või selle ära võtab?
Kõige väärtuslikum pildimaterjal Toomas Hendrik Ilvese presidendiaega käsitlevas dokumentaalfilmis näitab presidendilossi kaaskonda ja selle köögipoolt. Äripäeva arvamustoimetuse juht Neeme Korv käis kinos.
Välk, pauk, leegid! Oligi viimane aeg, et keegi näitaks ette, kuidas me üksteist sööma peaksime ‒ teineteise lemmiktoit nagu me oleme. Seega on röstimine eestlaste kõnekäändu silmas pidades üks eriti tabav väljend.
Turvalise ja jätkusuutliku keskkonna loomisele keskendunud Forus nendib, et isegi suurettevõttel on keeruline konkurentsitihedal tööjõuturul sobivaid spetsialiste leida ja hoida. Seetõttu muutub äriliselt järjest kasulikumaks IT-teenused sisse osta. See omakorda aitab paremini keskenduda oma põhiärile.