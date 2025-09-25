Tagasi 25.09.25, 11:28 Tarbijakaitsja petlikest e‑poodidest: äärmisel juhul võime poe sulgeda Kui ühe ettevõtte kohta koguneb väga palju kaebusi ja tarbijate majandushuvid on ohus, võib amet järelevalvemenetluse käigus poe isegi sulgeda, selgitas tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve ameti nõustamise osakonna juhataja Kristina Tammaru.

Tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve ameti tarbijate ja ettevõtjate nõustamise osakonna juhataja Kristina Tammaru (paremal).

“See on alati kaalutletud otsus, aga oleme seda kasutanud olukorras, kus muidu oleks kahjukannatajate arv väga suur,” sõnas Tammaru Äripäeva raadiohommikus.

Kõige rohkem probleeme on ametil just veebipoodidega. Tammaru sõnul tuleb e‑kaubandusest üle kolmandiku kõigist kaebustest. Muresid võib ette tulla nii suurte e‑poodidega, kelle müügimaht on lihtsalt väga suur, kui ka uute ja kahtlaste poodidega, mille kohta kaebuste arv hakkab kiiresti kasvama.

Milline on ameti must nimekiri ning kuidas asjalood reeglina kulgevad, saab kuulata intervjuust.

