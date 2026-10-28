Majandusminister: ettevõtjad tunnetavad majanduskasvu, inimesed mitte

12päevase kooskõlastusaja saanud eelnõu, mis peaks andma võimaluse registreerida Eestis AI-agente inimeste nimel tegutsema, on saanud kriitikat nii praktikutelt, riigiasutustelt kui ka juristidelt. Vaid teised ministeeriumid on hinnanud paremaks viimase hetkeni vaikida.