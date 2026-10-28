Majandusminister: ettevõtjad tunnetavad majanduskasvu, inimesed mitte
Ettevõtted tunnevad end kindlamalt, tarbijad aga mitte, näitas statistikaameti kindlustunde raport. Majandus- ja tööstusminister Liina Vahtrase sõnul jõuavad positiivsed märgid olukorra paranemisest kiiremini ettevõteteni.
Kaubandus-, teenindus- ja tööstusettevõtete kindlustunne on eelmise kuuga võrreldes pisut paranenud, ehitussektori ettevõtjate hinnangud kindlustundele jäid septembriga võrreldes samaväärseks, kuid tarbijate kindlustunne vähenes oluliselt, teatas statistikaamet.
12päevase kooskõlastusaja saanud eelnõu, mis peaks andma võimaluse registreerida Eestis AI-agente inimeste nimel tegutsema, on saanud kriitikat nii praktikutelt, riigiasutustelt kui ka juristidelt. Vaid teised ministeeriumid on hinnanud paremaks viimase hetkeni vaikida.
Tootmisettevõtted investeerivad automatiseerimisse, seadmete ühendamisse ja andmete kogumisse. Ometi kulub endiselt aega komponentide otsimisele, inventeerimisele ja nende liikumise käsitsi registreerimisele. RFID-tehnoloogia pakub võimalust muuta mitte ainult üksikuid töövõtteid, vaid terveid protsesse.