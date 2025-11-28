Tagasi Kommunikatsioonikriisiks tuleb hakata valmistuma juba täna Kommunikatsiooniekspert ja Levila kaasasutaja Daniel Vaarik rõhutab, et kriisi ei saa kunagi täielikult ette näha, küll aga saab end selleks ette valmistada.

"Kriisiks tuleb hakata valmistuma juba täna – mitte siis, kui katus juba põleb,“ ütleb ta.

Äripäeva raadio uue saatesarja “Kriisiplaan” avasaates räägib Vaarik, mis eristab tavalist kommunikatsiooni kriisikommunikatsioonist, miks on kriis alati seotud väärtustega ning miks ajafaktor võib muuta ühe otsuse kas eeskujulikuks või täielikuks läbikukkumiseks.

Juttu tuleb Vaariku kogemustest valitsuse kriisikommunikatsiooni juhtimisel, Vene ohust läbi aastate, COVIDi aja õppetundidest, aga ka sellest, kuidas ühiskonna väike usaldus avaliku võimu suhtes teeb meid vastase infooperatsioonidele haavatavaks.