Michal: tunnistan, et sotsidega eksisime oma rajalt

Pärast seda, kui Kaja Kallas läks Euroopasse välispoliitika kõrgeks esindajaks, on Eesti geopoliitika küsimustes jäänud tagaritta ning vaatab taas Soome ja Poola poole, ütles Delfi poliitikaajakirjanik Herman Kelomees.
Selle suve vaieldamatult kõige kuumem teema oli see, kui päkapikud lasid end lõdvaks tervisekassa kallil peol Taagepera lossis. Teised päkapikud pingutasid hea valimistulemuse nimel ning üks suurelt lammutav päkapikk vaatab meile vastu ookeani tagant.
Helsingis värskelt lõppenud tippkohtumise olulisema tulemuseni jõuti ühise mõtteni, et Euroopa ja seahulgas NATO idapiiri hoidmise projekti hakkavad vedama Soome ja Poola, ütles peaminister Kristen Michal.
Ettevõtted on harjunud küsima, milline auto valida, kui suur peaks olema sissemakse ja milliseks kujuneb kuumakse. Üha enam tasub aga enne neid küsimusi küsida midagi põhimõttelisemat: kas ettevõttel on üldse vaja autot omada?