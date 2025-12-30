Tagasi Jekaterina Tint jagab uueks aastaks rahanippe: harjumusi tuleb tekitada tasapisi Finantskonsultant ja investor Jekaterina Tint jagas Äripäeva raadio hommikuprogrammis nippe, mida saavad nii investorid kui eraisikud oma rahaasjades ära teha ning kust alustada, et rahaga targemini ümber käia. Hommikuprogramm

Esimese asjana märgib Tint, et ei soovita uue aasta lubaduseks võtta eesmärki käituda rahaasjadega teistmoodi. “Vaid tasapisi tuleb võtta väikseid harjumusi või eksperimente, et ma hakkan regulaarselt sellega tegelema,” ütles ta. “Näiteks kord nädalas, iga nädal, kord kuus vaatan rahaasjad üle.”

Samuti rääkis Tint põhjalikult, mida saavad inimesed ära teha, et raha uuel aastal rohkem kätte jääks ja kuidas rahaga seotud eesmärke seada. Lisaks jagab ta, millise strateegia ja portfelliga läheb ta vastu 2026. aastale.

Vestles Mai Kroonmäe.