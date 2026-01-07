Riskikapitaliliidu juht: turg on küpsenud. 2026. aastat toonivad kaks suurt teemat

“Naised tipus” sarja uus lugu

Tartus sündinud ja Sauel sirgunud Kaari Kink sai varakult aru, et ei taha olla pelgalt mutrike suures süsteemis. 29aastane naine on vedanud Euroopa TOP 20 sekka valitud idufirma turundust, juhtinud investeeringuid Superangelis ning nüüd töötab ta NATO innovatsioonikiirendis.