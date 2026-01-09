Raivo Vare Iraani protestidest: kui väikepoodnikud mässavad, siis on asi tõsine
Iraani protestid on kasvanud välja pikalt kuhjunud pingetest, rääkis geopoliitika asjatundja Raivo Vare. Rahutusteni on viinud kohaliku valuuta kukkumine, kiire inflatsioon ning ka majandust pitsitavad sanktsioonid, märkis ta.
“Üldiselt selle riigi ajaloos on nii, et kui juba väikepoodnikud mässavad, siis on asi tõsine,” ütles Vare.
Tema sõnul tõid inimesed algul tänavatele majanduslikud mured, kuid protestid on muutumas üha enam poliitilisteks. Rahvas on pahane, et riigi juhid ei loobu kulukatest ambitsioonidest, nagu tuuma- ja raketiprogrammid, samal ajal kui inimeste toimetulek halveneb.
“Veri on nüüd juba tänavatele voolanud, mida võimud algselt püüdsid vältida, kartes, et see ajab emotsioonid liiga üles,” sõnas Vare.
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Vare märkis, et Iraani juhtkond andis algul julgeolekujõududele juhise mitte rünnata majanduslikel põhjustel protestijaid. Karmilt lubati sekkuda vaid nende vastu, keda peetakse võimu kukutajateks.
Olukorra teeb võimudele keeruliseks protestide hajutatus. Keskset juhtimist ei ole ning meeleavaldusi veavad eri võrgustikud. See piirab oluliselt võimalusi rahutustele jõuga vastu astuda.
Lisaks rääkis Vare sellest, miks Venemaa on praegu tema hinnangul n-ö peata olekus. Samuti puudutas ta Hiina varasid Venezuelas ja Donald Trumpi huvi Gröönimaa vastu.