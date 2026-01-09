Tagasi Raivo Vare Iraani protestidest: kui väikepoodnikud mässavad, siis on asi tõsine Iraani protestid on kasvanud välja pikalt kuhjunud pingetest, rääkis geopoliitika asjatundja Raivo Vare. Rahutusteni on viinud kohaliku valuuta kukkumine, kiire inflatsioon ning ka majandust pitsitavad sanktsioonid, märkis ta. Hommikuprogramm

“Üldiselt selle riigi ajaloos on nii, et kui juba väikepoodnikud mässavad, siis on asi tõsine,” ütles Vare.

Tema sõnul tõid inimesed algul tänavatele majanduslikud mured, kuid protestid on muutumas üha enam poliitilisteks. Rahvas on pahane, et riigi juhid ei loobu kulukatest ambitsioonidest, nagu tuuma- ja raketiprogrammid, samal ajal kui inimeste toimetulek halveneb.

“Veri on nüüd juba tänavatele voolanud, mida võimud algselt püüdsid vältida, kartes, et see ajab emotsioonid liiga üles,” sõnas Vare.