Trumpi plaan suurendada kaitsekulutusi kergitas kõvasti kaitsetööstuse aktsiaid
Üleilmsed kaitsetööstuse aktsiad kerkisid neljapäeval, kuna USA president Donald Trumpi üleskutse USA kaitsekulutusi märkimisväärselt kasvatada andis geopoliitiliste pingete taustal hinnatõusule uue hoo.
Eesti investorite aktsiatehingutele panid nii eelmise aasta viimase kuu kui ka terve aasta lõikes pitseri geopoliitika ja tehnoloogiasektori buum. Investoreid kollitas USA dollari nõrgenemine ning mure AI-mulli lõhkemise pärast.
Euroopa turg üllatas sel aastal paljusid investoreid, näidates keskmisest ajaloolisest tasemest kõrgemat kasvu. Kahtlemata mängis selles olulist rolli kaitsetööstus, kuid peamised võitjad tulid teistest sektoritest.
Digitaalse kogemuse disaini ettevõte UXDA valis oma uue peakontori asukohaks Preses Nama Kvartālsi A-klassi büroohoone Riias. Uue üürnikuga on nüüdseks reserveeritud juba veerand peagi valmiva hoone büroopindadest. UXDA jaoks määrasid valikus rolli hoone asukoht, panoraamvaated Riiale ja Daugava jõele ning ärikeskuse arhitektuurne iseloom, mis haakub UXDA disainifilosoofiaga: luua eristuvaid, äratuntavaid ja läbimõeldud kogemusi ning lähtuda standardlahenduste asemel oma selgest identiteedist.