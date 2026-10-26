Kaidi Põldoja: Paljassaare kinnisvaraarendus aitaks valglinnastumise vastu

Paljassaare poolsaar on üks väheseid Tallinna paikasid, kuhu saab rajada peresõbralikke väikeelamupiirkondi, mille nappus tekitab valglinnastumist, kirjutab Põhjakalda kinnisvaraarenduse kontseptsiooni koostamisel osalenud ruumiplaneerija Kaidi Põldoja.
Tellijana saad artiklit lugedes teada:
- kuidas Kaidi Põldoja hinnangul saaks Paljassaare väikeelamuarendus pidurdada valglinnastumist ja pakkuda peredele seni puuduvaid koduvalikuid;
- millist julget otsust ootavad arendajad Tallinna linnalt ning kuidas võiks arendus autori sõnul samal ajal toetada ka looduskaitset.