Tagasi ST Põlvamaale üheks päevaks sõita oleks lausa raiskamine Põlvamaal võib ühe päevaga jõuda nii ajaloolisele postiteele, Eesti ühte erilisemasse muuseumisse kui ka auhinnatud kontserdipaika. Ent piirkonna turismiettevõtjate eesmärk on, et külastajad ei piirduks vaid ühe päevaga.

„Põlva on saanud põhjendamatult vähe tähelepanu,“ leiab 35. tegutsemisaastat tähistava Pesa Hotelli tegevjuht Lily Lind. Tema sõnul on piirkonna tugevuseks nii loodus, kultuur kui ka võimalus ühendada puhkus kaugtööga. Hotellis on selleks loodud eraldi tööruumid, seminarivõimalused ning lõõgastumiseks minispaa. Oluline osa külastuselamusest on ka hotelli restoranil, mille köök väärtustab head toorainet ja maitseelamusi ning annab külalistele veel ühe põhjuse Põlvasse tagasi tulla.

Eesti Maanteemuuseumi juhataja Rita Valge sõnul ei tasu muuseumi seostada üksnes vanade autode ja teede ajalooga. Lisaks interaktiivsetele näitustele ning pereprogrammidele valmistatakse ette ajaloolise Varbuse postijaama uuendamist, mis peaks valmima 2028. aasta kevadeks ja viima külastajad 19. sajandi ajarännakule. Muuseum pakub ka võimalusi seminarideks, ettevõtete sündmusteks ja suurüritusteks.

Põlva Kultuurikeskuse direktor ja kunstiline juht Eerika Mark tõdeb, et väikelinnas tuleb publiku leidmiseks teha topelt tööd. Tänavu aasta kontserdipaiga tunnustuse pälvinud kultuurikeskus on suutnud tuua Põlvasse nii rahvusvahelisi esinejaid kui ka suurvorme, mida võimaldab maja erakordne lavatehnika. „Meil on teatrisaalis lisaks orkestriaugule ka pöördlava ja selliseid maju on Eestis ainult kaks,“ toob Mark esile Põlva Kultuurikeskuse erilisuse. See võimaldab tuua lavale ka oopereid, operette, ballette ja muusikale.