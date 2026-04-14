Tagasi Endine spiiker Eiki Nestor: riigikogu tegi Möldrile karuteene ja kahjustas enda mainet Riigikogu otsus jätta Tõnis Möldrilt saadikupuutumatus ära võtmata tuli endise spiikri Eiki Nestor sõnul suure ja ebameeldiva üllatusena. Hommikuprogramm

Nestor ütles Äripäevale, et saadikud, kes ei hääletanud Möldrilt puutumatuse äravõtmise poolt, tegid talle karuteene ja kahjustasid riigikogu mainet.

Nestor selgitas, et saadikupuutumatuse äravõtmine on eelkõige saadiku enda huvides: see on ainus viis minna kohtusse ja tõestada oma süütust. Varem on Eesti parlamendis selliseid otsuseid tehtud üksmeelselt ja ilma kuluaaride kõminata, rääkis ta.