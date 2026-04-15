Järelevalvaja: ehitaja on nagu laps, kes testib piire
Ehituskvaliteet liigub Eestis ülesmäge, kuid lõppude lõpuks on ka ehitaja tavaline ettevõtja, kes püüab võimalikult palju optimeerida, leiab omanikujärelevalvefirma P.P. Ehitusjärelevalve juht Kalev Pikaru.
Kui kaupmees ütleb tarnijale, et hinnatõusu korral võib kaup sortimendist välja jääda, kas see on tavapärane äriline läbirääkimine või juba lubamatu surve? Ja millal võivad ebaausate kaubandustavade reeglid puudutada ettevõtet, kes ise üldse toitu ei müü?