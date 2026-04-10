Fahle kvartalisse plaanitakse 15korruselist hoonet

Kinnisvaraturust on üle käinud korralik bosside lahkumislaine, mille tagant kumab omanike lootus noore ja ambitsioonikama juhiga lõpuks kasvuhoog sisse saada. Kinnisvarasektori ühes nurgas paistab aga kasumi teenimine endiselt lootusetu.
Üks suurimaid probleeme Tallinnas on vohav bürokraatia, mis paneb planeeringud venima ja murendab arendusettevõtete meeskondade motivatsiooni, rääkisid Eften Capitali juhatuse esimees Viljar Arakas ja Liveni juht Andero Laur Investor Toomase konverentsil.
Kui 14. oktoobril kella kolme paiku päeval Eestis sireenid tööle hakkavad, ei pea tipptunnil autos istuv inimene sõidukit keset tänavat maha jätma ega lähimasse keldrisse jooksma, kuid ta võib endalt küsida: kui see ei oleks test, vaid päris oht, siis mida ma praegu teeksin ja kuhu läheksin?